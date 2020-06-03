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Киев "сдулся"? Климкин заявил о предательстве национальной идеи Крыма на Украине

03 июня 2020, 22:55  •  49 • В мире
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел предательство национальной идеи в разговорах о поставках воды на полуостров. Он считает, что это будет означать, что Киев "сдулся". Климкин подчеркнул, что возврат полуострова стал национальной идеей Украины, от которой нельзя отказываться.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV высказался о национальной идее страны. Он считает, что даже обсуждение вопроса о возобновлении поставок воды ставит крест на национальной идее страны. Ее экс-министр сформулировал как "освобождение" полуострова.
"Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка", - заявил Павел Климкин.
Раньше Климкин уже высказывался на эту тему. У себя в соцсетях он писал, что восстановление водоснабжения будет отказом от идеи. Тогда Крым будет как "балтийские республики в СССР", сообщает РИА ФАН.
Напомним, что ранее Украина устроила "водную блокаду" Крыма. Политики неоднократно требовали прекратить это. Депутат Наталья Поклонская в своём Telegram-канале предлагала "отправить психиатра к маньякам" на границу с Крымом. Депутат считает, что Зеленский должен разогнать чиновников, которые занимаются Крымом. Сложившуюся ситуацию Поклонская назвала средневековой.

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