Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV высказался о национальной идее страны. Он считает, что даже обсуждение вопроса о возобновлении поставок воды ставит крест на национальной идее страны. Ее экс-министр сформулировал как "освобождение" полуострова.

"Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка", - заявил Павел Климкин.

Раньше Климкин уже высказывался на эту тему. У себя в соцсетях он писал, что восстановление водоснабжения будет отказом от идеи. Тогда Крым будет как "балтийские республики в СССР", сообщает РИА ФАН.

Напомним, что ранее Украина устроила "водную блокаду" Крыма. Политики неоднократно требовали прекратить это. Депутат Наталья Поклонская в своём Telegram-канале предлагала "отправить психиатра к маньякам" на границу с Крымом. Депутат считает, что Зеленский должен разогнать чиновников, которые занимаются Крымом. Сложившуюся ситуацию Поклонская назвала средневековой.