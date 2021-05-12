Киев "разоблачил коварные планы Кремля", забыв рассказать правду

Иронично о заявлении МИДа Украины высказались сами украинцы. С одной стороны, украинские дипломаты от лица официального Киева "разоблачили коварные планы Кремля", однако правду рассказать забыли.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом делегации из России в Луганскую и Донецкую народные республики. Впрочем, в изложении украинских дипломатов, русские прибыли "на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей".

"Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу", - говорится в заявлении. Кроме того, украинские дипломаты делают вывод, что в Донбасс представители "Единой России" прибыли, поскольку "правящая партия России сейчас пытается компенсировать (упадок поддержки) за счёт привлечения жителей временно оккупированных территорий".

О чём же умолчали украинские дипломаты? Например, о том, что визит "Единой России" в Донбасс, фактически, показывает признание партией власти территорий свободными от Украины. Не оккупированными, а суверенными, ведь Донбасс перестал быть частью Украины после госпереворота и прихода к власти киевской хунты.

Кроме того, в МИД Украины не стали говорить о том, что визит в Ростове-на-Дону "Единой Россией" и Союзом добровольцев Донбасса было подписано соглашение о сотрудничестве. А также было объявлено, что Герои Донбасса идут в Госдуму. Вся эта неудобная для Киева правда скрыта от украинцев. В заявлении МИДа другие акценты.

Впрочем, едва ли многие отнеслись серьёзно к заявлению МИДа Украины. Иронично сказанное оценили авторы украинского канала "Зрада чи Перемога", отметив:

"Наш МИД снова достал "нотную тетрадку" и разоблачил коварные планы Кремля".

Подписантами соглашения, напомним, стали председатель правления СДД, первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В событии принял участие и учредитель "Первого русского" телеканала, председатель Общества "Царьград" (в состав которого входит и СДД) Константин Малофеев. Он напомнил о главной цели СДД, который создавался для защиты Русского мира:

Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, русский народ в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века стал самым разделённым народом мира. Более 20 миллионов человек, по самым скромным оценкам, вдруг оказались иностранцами, до этого будучи коренным населением огромной великой страны. И, разумеется, тяжелее всего пришлось русским людям, оказавшимся на Украине. Потому что мы один народ - русские и украинцы, - напомнил Малофеев.

Полная версия выступления Малофеева и других участников события доступны в специльном разделе Царьграда.