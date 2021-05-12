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Киев "разоблачил коварные планы Кремля", забыв рассказать правду
12 мая 2021, 14:55 • 246 • Политика
Иронично о заявлении МИДа Украины высказались сами украинцы. С одной стороны, украинские дипломаты от лица официального Киева "разоблачили коварные планы Кремля", однако правду рассказать забыли.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом делегации из России в Луганскую и Донецкую народные республики. Впрочем, в изложении украинских дипломатов, русские прибыли "на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей".
"Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу", - говорится в заявлении. Кроме того, украинские дипломаты делают вывод, что в Донбасс представители "Единой России" прибыли, поскольку "правящая партия России сейчас пытается компенсировать (упадок поддержки) за счёт привлечения жителей временно оккупированных территорий".
О чём же умолчали украинские дипломаты? Например, о том, что визит "Единой России" в Донбасс, фактически, показывает признание партией власти территорий свободными от Украины. Не оккупированными, а суверенными, ведь Донбасс перестал быть частью Украины после госпереворота и прихода к власти киевской хунты.
Кроме того, в МИД Украины не стали говорить о том, что визит в Ростове-на-Дону "Единой Россией" и Союзом добровольцев Донбасса было подписано соглашение о сотрудничестве. А также было объявлено, что Герои Донбасса идут в Госдуму. Вся эта неудобная для Киева правда скрыта от украинцев. В заявлении МИДа другие акценты.
Впрочем, едва ли многие отнеслись серьёзно к заявлению МИДа Украины. Иронично сказанное оценили авторы украинского канала "Зрада чи Перемога", отметив:
"Наш МИД снова достал "нотную тетрадку" и разоблачил коварные планы Кремля".
Подписантами соглашения, напомним, стали председатель правления СДД, первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
В событии принял участие и учредитель "Первого русского" телеканала, председатель Общества "Царьград" (в состав которого входит и СДД) Константин Малофеев. Он напомнил о главной цели СДД, который создавался для защиты Русского мира:
Полная версия выступления Малофеева и других участников события доступны в специльном разделе Царьграда.
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