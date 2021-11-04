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Киев "раскрыл" угольный заговор России. Во всём "виновата" РЖД

04 ноября 2021, 23:55  •  132 • Политика
Киев "раскрыл" угольный заговор России - во всём "виновата" РЖД. В Раде заявили, что Москва якобы заблокировала казахские поезда, которые должны были доставить на Украину энергетический уголь.
С таким заявлением в четверг выступил депутат Верховной рады Андрей Герус. Он утверждает, что Россия остановила транзит казахского угля на Украину, в результате чего забронированное на ноябрь сырьё не может достичь места назначения. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идёт об угле, который используется при работе ТЭЦ, а не коксующемся угле.
Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углём через РФ,
- пишет Герус в Telegram.

Скриншот:Telegram/Gerus online
Ранее сообщалось, что Россия отказалась поставлять уголь на Украину, которая переживает энергетический кризис. Минэкономразвития объяснил, что экспорт угля был остановлен в связи с повышенным спросом на это сырьё на внутреннем рынке.
Отметим, что Украина могла бы легко решить свои проблемы, если бы отказалась от введённого по политическим причинам эмбарго на закупку угля из Донбасса. Это было бы и быстрее, и дешевле, чем везти уголь из Средней Азии или США. Однако украинские политики считают, что война с собственным народом важнее.

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