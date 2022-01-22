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Киев "прогнул" Германию после правды о Крыме. Каяться пришлось вице-адмиралу

22 января 2022, 22:25  •  242 • Политика
Киев смог "прогнуть" Германию после высказанной правды о Крыме. В итоге вице-адмиралу ФРГ пришлось извиняться и каяться.
Министерство иностранных дел Украины потребовало от правительства Германии опровержения слов командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, который считает, что Киев навсегда потерял Крым. И что полуостров никогда не вернётся в состав Украины.
Внешнеполитическое ведомство Незалежной заявило, что высказывание Шенбаха неприемлемо и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. В Киеве подчеркнули, что Крым может быть утрачен только "в воображении немецкого вице-адмирала".
Выходящие за пределы приемлемого дипломатического общения заявления украинской стороны, которая всегда болезненно реагирует на факт потери Крыма, вынудили командующего ВМС Германии извиняться.
Высокопоставленный военный отметил, что сказанное было его личным мнением, а не позицией страны.
Я неосторожно, неправильно оценил ситуацию. Я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка,
- ответил он.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Местные жители, напуганные гражданской войной в Донбассе и разгулом националистов, единогласно высказались за выход из состава Украины. В Киеве отказываются признавать мнение жителей полуострова, нарушая международное право народа на самоопределение.

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