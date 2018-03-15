Киев "поставил" Лаврова на колени перед миллионной аудиторией

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Сергей Лавров оступился и упал в ходе форума. Однако в Киеве по-своему интерпретировали произошедшее.

Украинские средства массовой информации на простейшем примере показали, как в стране "делают новости". Министр иностранных дел России Сергей Лавров оступился и упал в ходе форума "Мир: возможности для России". В Киеве дали свой вариант развития событий.

Лавров упал на колени перед тысячной аудиторией - обнародованы кадры конфуза главы МИД РФ, - так подают новость на Украине.

Впрочем, признаем, внутри материала украинские коллеги все же решили не искажать информацию. За исключением того, что случайное падение в Киеве посчитали "позорным случаем", а слова Лаврова назвали "попыткой выкрутиться".

Неприятный инцидент, действительно, произошел на форуме в четверг, 15 марта. Сергей Лавров, выходя на сцену, споткнулся. Начиная свою речь он пошутил.

Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!

Своей интерпретацией произошедшего с Лавровым делился украинский портал www.dialog.ua.