Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин обсудил с Совбезом ответ на "деструктивные провокации" Британии ...
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
Машина по промыванию мозгов 17 лет в действии
Россия обвинила Британию в попытке превратить мир в джунгли
Главная / Политика

Киев "поставил" Лаврова на колени перед миллионной аудиторией

15 марта 2018, 20:24  •  508 • Политика
Сергей Лавров оступился и упал в ходе форума. Однако в Киеве по-своему интерпретировали произошедшее.
Украинские средства массовой информации на простейшем примере показали, как в стране "делают новости". Министр иностранных дел России Сергей Лавров оступился и упал в ходе форума "Мир: возможности для России". В Киеве дали свой вариант развития событий.
Лавров упал на колени перед тысячной аудиторией - обнародованы кадры конфуза главы МИД РФ, - так подают новость на Украине.
Впрочем, признаем, внутри материала украинские коллеги все же решили не искажать информацию. За исключением того, что случайное падение в Киеве посчитали "позорным случаем", а слова Лаврова назвали "попыткой выкрутиться".
Неприятный инцидент, действительно, произошел на форуме в четверг, 15 марта. Сергей Лавров, выходя на сцену, споткнулся. Начиная свою речь он пошутил.
Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!
Своей интерпретацией произошедшего с Лавровым делился украинский портал www.dialog.ua.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

508
Источник
Похожие новости
15 марта 2018, 17:09
Навальный совершил явку с повинной: В ЦИК напомнили, чем грозит повторное голосование
15 марта 2018, 20:24
Попытка номер два: Парламент Перу снова опять увольняет президента страны
15 марта 2018, 18:24
Рябков: Россия уже приступила к разработке ответных мер на санкции США

Загрузка...
14 марта 2018, 22:54
ВС отказался рассматривать кассацию Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты
15 марта 2018, 17:09
Лавров рассказал о своем отношении к новому главе Госдепа США
15 марта 2018, 20:24
Контрсанкции: Пригожин внес McDonald’s в черный список
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 15:09
Эксперты США посоветовали Путину сменить внешность и исчезнуть
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
11 марта 2018, 09:09
Итоги недели. Грядёт европейская весна
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
12 марта 2018, 22:24
Выборы президента - 2018: где голосовать, как проголосовать не по прописке, что делать, если вас нет в списках
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.