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Киев "поставил" Лаврова на колени перед миллионной аудиторией
15 марта 2018, 20:24 • 508 • Политика
Сергей Лавров оступился и упал в ходе форума. Однако в Киеве по-своему интерпретировали произошедшее.
Украинские средства массовой информации на простейшем примере показали, как в стране "делают новости". Министр иностранных дел России Сергей Лавров оступился и упал в ходе форума "Мир: возможности для России". В Киеве дали свой вариант развития событий.
Впрочем, признаем, внутри материала украинские коллеги все же решили не искажать информацию. За исключением того, что случайное падение в Киеве посчитали "позорным случаем", а слова Лаврова назвали "попыткой выкрутиться".
Неприятный инцидент, действительно, произошел на форуме в четверг, 15 марта. Сергей Лавров, выходя на сцену, споткнулся. Начиная свою речь он пошутил.
Своей интерпретацией произошедшего с Лавровым делился украинский портал www.dialog.ua.
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