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Киев "поперхнётся Кубанью". Симоньян призвала Украину не лезть к России
09 ноября 2021, 13:35 • 102 • Политика
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала Украину не лезть к России. Она предупредила всех, кто покушается на русские земли: "Киев поперхнётся Кубанью".
Так Симоньян прокомментировала слова украинского политолога, который заявил, что Воронеж и Кубань - это "исконные, исторические земли Украины".
- отметила она, выступая в эфире телеканала "Россия 1".
Симоньян добавила, что в случае с Украиной речь идёт о ситуации из басни Крылова про Слона и Моську. Она призвала Москву почаще осаживать Киев и проявлять здоровый консерватизм.
Отметим, что украинские националисты время от времени поднимают вопрос о "возвращении" Кубани. В 2013 году они даже приглашали жителей юга России пожить пару месяцев в лесном лагере на востоке Украины. Радикалы надеялись, что обучат русских партизанской войне, чтобы те устраивали беспорядки дома.
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