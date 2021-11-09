Киев "поперхнётся Кубанью". Симоньян призвала Украину не лезть к России

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала Украину не лезть к России. Она предупредила всех, кто покушается на русские земли: "Киев поперхнётся Кубанью".

Так Симоньян прокомментировала слова украинского политолога, который заявил, что Воронеж и Кубань - это "исконные, исторические земли Украины".

Моя Кубань родная! Они поперхнутся Кубанью так, что никто их не откачает. Когда Зеленский на полном серьёзе говорит, что он к 30-му году вернёт Крым... Куда вернёт Крым? А крымчан куда он денет? А нас всех куда он денет?

- отметила она, выступая в эфире телеканала "Россия 1".

Симоньян добавила, что в случае с Украиной речь идёт о ситуации из басни Крылова про Слона и Моську. Она призвала Москву почаще осаживать Киев и проявлять здоровый консерватизм.

Отметим, что украинские националисты время от времени поднимают вопрос о "возвращении" Кубани. В 2013 году они даже приглашали жителей юга России пожить пару месяцев в лесном лагере на востоке Украины. Радикалы надеялись, что обучат русских партизанской войне, чтобы те устраивали беспорядки дома.