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Киев "переводит стрелки": Разведка Украины обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе

29 декабря 2018, 20:54  •  84 • Политика
Украина обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе. Об этой же атаке, но со стороны Киева ещё в начале декабря предупреждали ополченцы ДНР. "Киев переводит стрелки", - уверены жители Донбасса.
Разведка Украины обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе, чтобы впоследствии обвинить во всём Киев. Об этом пишет украинское издание УНИАН со ссылкой на слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.
Главный украинский разведчик сообщает, что в Донбасс якобы уже завезены средства химзащиты для защиты ополченцев от воздействия отравляющих веществ. Утверждается, что вскоре последует химатака с большим числом жертв среди гражданских лиц, в которой обвинят Вооруженные силы Украины (ВСУ).
"Военная разведка Украины наблюдает ряд признаков, которые четко указывают на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с применением химически опасных ядовитых веществ", - цитирует УНИАН слова Скибицкого.
Примечательно, что данное заявление лишь подтверждает информацию, которую озвучили в ДНР ещё в начале декабря. Ополченцы сообщили, что ВСУ планируют прорыв на Мариупольском направлении и диверсии на химпредприятиях региона с целью обвинить в химатаке защитников Донбасса. Похоже, что в Киеве не оставили этих планов и хотят их воплотить, несмотря на утечку. При этом предпринимается попытка "перевести стрелки" на ополченцев ДНР.

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