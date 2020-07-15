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Киев "огребает" после каждого заявления: Глава МИД Украины пожаловался на Саакашвили

15 июля 2020, 05:00  •  40 • Политика
Глава МИД Украины пожаловался на то, что Киев "огребает" после каждого заявления Саакашвили. В ведомстве предложили избавиться от "этого раздражителя" ради нормализации отношений Украины и Грузии.
Киев "огребает" после каждого заявления, которое делает экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, каждый раз, как Саакашвили открывает свой рот, украинского посла вызывают в МИД Грузии и устраивают ему там выволочку. Украинский министр подчеркнул, что высказывания Саакашвили о ситуации в Грузии не являются официальной позицией украинского государства.
"Тут в чём дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает", - пожаловался глава МИД Украины.
Он выразил надежду, что отношения Киева и Тбилиси вернутся в норму, когда Украина избавится от "этого раздражителя".
Напомним, что недавно Саакашвили заявил, что признаёт законными нынешние грузинские власти. При этом бывший грузинский лидер занимает пост главы Исполнительного комитета реформ Украины, что делает его официальным лицом и представителем страны.

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