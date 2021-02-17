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Киев пытается замять скандал с выступлением на российском телевидении Кравчука

17 февраля 2021, 19:05  •  154 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-главе Незалежной позволили по статусу в эфирах "страны-агрессора" доносить точку зрения киевского режима
На Украине не утихает скандал из-за недавнего диалога в прямом эфире на российском телеканале лидера ДНР Дениса Пушилина и первого президента Незалежной, главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Их совместное появление на Первом канале в режиме онлайн вызвало негодование в рядах украинских ура-патриотов. Тем более это произошло на фоне закрытия трех оппозиционных телеканалов в соборной из-за якобы подрывной деятельности в пользу России.
Оказывается, некоторым украинцам все-таки можно выступать в эфирах медиа "страны-агрессора", тем более, что они повально заблокированы для просмотра простым гражданам в Незалежной. Так, пану Кравчуку позволяет его особый статус вести диалог с нашими журналистами, которых местные СМИ называют не иначе как пропагандистами (на своих, надо полагать, они ярлыки не вешают). "Разрешение" выдал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время разных телеэфиров", – цитирует "112" министра.
На защиту Леонида Макаровича грудью встал и спикер ТКГ Алексей Арестович. По его словам, экс-президент в российском эфире пытался донести до аудитории РФ украинскую точку зрения относительно вооруженного конфликта в Донбассе.
"Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают какого-то там Пушилина? Его же (Кравчука, – ред.) не предупреждают об этом, вы же понимаете", – сокрушался пан Арестович в эфире местного ICTV.
В свою очередь депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Ирина Геращенко уверена, что беседа Кравчука с Пушилиным на российском ТВ недопустима.
Добавим, что в программе "Веря покажет" от 15 февраля обсуждалась, в частности, доктрина "Русский Донбасс".

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