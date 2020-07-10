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Киев пытается отменить Минские соглашения: Вице-премьер Украины назвал документ неактуальным

10 июля 2020, 09:00  •  126 • Политика
На Украине заявили о несоответствии Минских соглашений реалиям и назвали документ более неактуальным. "Они (договорённости) сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости", - сказал украинский вице-премьер.
В Киеве объявили, что Минские соглашения во многом уже неактуальны. С соответствующим заявлением выступил в четверг, 9 июля, вице-премьер Украины Алексей Резников.
По его словам, со времён подписания Минских договорённостей очень многое изменилось. Украина уже больше не та страна, что была в момент подписания соглашений, да и сроки реализации договорённостей давно истекли.
Они (договорённости) сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости, - сказал украинский вице-премьер в эфире телеканала "Украина 24".
Примечательно, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с диаметрально противоположными заявлениями. По его словам, минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе ещё не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких".
Напомним, что за более чем пять лет, прошедших с момента подписания Минских соглашений, Украина не выполнила ни одного из прописанных в документе пунктов. При этом санкции против России западные политики привязали именно к выполнению Минских договорённостей.
В Минских соглашениях прописано, что Украина должна прекратить огонь, отвести войска, дать амнистию всем ополченцам, провести в Донбассе местные выборы и дать региону особый статус. В этой связи Киев уже пять лет всеми силами саботирует процесс выполнения обязательств и ищет всевозможные способы отменить или разорвать документ.

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