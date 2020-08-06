Киев пытается купить элиты Донбасса • 84 • Аналитика

Вот это поворот!



Вошедший недавно в состав украинской переговорной группы первый президент Украины Леонид Кравчук поспешил порадовать ЛДНР новым, доселе не звучавшим предложением: превратить Донбасс в свободную экономическую зону.



Вероятно, после всех необходимых мероприятий по уничтожению ополчения и размещению антиукраински настроенного населения в концентрационных лагерях региону будут предоставлены особые льготы, после которых инвестиции потекут в изувеченный войной край рекой, а местный бизнес вмиг расцветёт и заколосится.



Что любопытно, инициативу Кравчука поддержал и даже разжевал для прессы украинский вице-премьер Алексей Резников. По мнению Резникова, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области необходимо сделать территориями приоритетного развития, привлекательными для инвестиций, что позволит «мультиплицировать заложенную систему с той же ментальностью» (что это значит, вице-премьер не стал объяснять).



Стоит отметить, что 30 июля глава подконтрольной Украине Луганской области Сергей Гайдай встречался с председателем «Луганского землячества» в Киеве Вадимом Гораном, причём обговаривали они как раз идею создания зоны, где представители украинского бизнеса и ЛДНР могли бы вволю торговать своей продукцией. Причём новость об этом проекте, на удивление, не вызвала протестов или обвинений в предательстве и капитуляции, как это обычно бывает, когда речь идёт о любом диалоге с любыми представителями республик (с торговлей со «страной-агрессором» на Украине давно смирились, т. к. даже свинину теперь приходится покупать в РФ).



Зона скрытых интересов

Создание свободной экономической зоны, в которой действовали бы специальный правовой режим свободной экономической деятельности и особое регулирование взаимодействия физических и юридических лиц, обсуждалась ещё с 2014 года. Вероятно, в Киеве решили реанимировать идею именно сейчас, в качестве альтернативы Минским соглашениям, выполнять которые Украина не может, а полностью отказаться от которых пока не смеет. Причём проект этот, актуальный для зимы-весны 2014 г. и абсолютно непривлекательный сегодня, абсолютно ничего не решает в конфликте между Украиной и ЛДНР, однако может выступить соблазнительной приманкой для нуворишей и «элит» Донбасса, как старых, так и новых.



Вполне может быть, что инициатива перерастёт в банальную попытку купить выгодными предложениями и различными преференциями не только украинских олигархов, продолжающих играть определённую роль в жизни республик и всё ещё влияющих на их политическую, экономическую и социальную жизнь, но и сформировавшиеся за 6 лет существования ЛДНР бизнес-круги. Причём, несмотря на тесную интеграцию донецкого и луганского бизнеса с местными властями и силовыми структурами, скорее всего, для них неофициально будет объявлено что-то типа амнистии, которая позволит свободно вести дела с Украиной в рамках свободной экономической зоны.



И если наши предположения верны и уже в ближайшее время Киев сделает ряд выгодных предложений, ЛДНР впору ожидать настоящего шквала «энтузиазма» из проплаченных источников, которые будут остервенело доказывать, насколько данный проект выгоден Донбассу. Учитывая, сколько в республиках осталось небрезгливых и всеядных людей, готовых торговать хоть с чёртом, логично предположить, что часть местных бизнесменов и «элитариев», ведущих бизнес через подставные лица, с радостью откликнется на предложение украинцев.



Мягкая сила

В случае, если проект создания свободной экономической зоны удастся, Киев сможет не только заявить о значительном прогрессе на пути к выполнению Минских договорённостей, но и значительно расширить своё влияние на Луганск и Донецк. Без сомнений, украинские спецслужбы найдут возможность «поработать» с теми, кто согласится участвовать в проекте. Вполне вероятно, что волей-неволей эти люди станут послушным орудием в руках украинских манипуляторов. В идеале, конечно, Украина стремится к налаживанию тесных взаимоотношений с руководством республик или же различных гражданских и силовых структур.



Остаётся надеяться, что данный проект не будет согласован в Минске или провалится ещё на стадии его подготовки (хотя бы в рамках противостояния между Зеленским и Порошенко), вызвав всё-таки бурную реакцию националистов. В противном случае Луганск и Донецк столкнутся с новым вызовом, достойно ответить на который будет непросто. Впрочем, полки республиканских магазинов и прилавки рынков и так ломятся от украинской продукции (в условиях карантинных ограничений её стало значительно меньше, но полностью она так и не исчезла), так что торговля с Украиной никогда и не прекращалась.



В какой-то мере данный вызов даже может быть во благо: нужно просто взять на карандаш всех, кто будет активно ратовать за свободную экономическую зону и проявлять готовность принять участие в проекте, чтобы потом сделать оргвыводы и постепенно максимально дистанцировать этих людей от власти. Вошедший недавно в состав украинской переговорной группы первый президент Украины Леонид Кравчук поспешил порадовать ЛДНР новым, доселе не звучавшим предложением: превратить Донбасс в свободную экономическую зону.Вероятно, после всех необходимых мероприятий по уничтожению ополчения и размещению антиукраински настроенного населения в концентрационных лагерях региону будут предоставлены особые льготы, после которых инвестиции потекут в изувеченный войной край рекой, а местный бизнес вмиг расцветёт и заколосится.Что любопытно, инициативу Кравчука поддержал и даже разжевал для прессы украинский вице-премьер Алексей Резников. По мнению Резникова, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области необходимо сделать территориями приоритетного развития, привлекательными для инвестиций, что позволит «мультиплицировать заложенную систему с той же ментальностью» (что это значит, вице-премьер не стал объяснять).Стоит отметить, что 30 июля глава подконтрольной Украине Луганской области Сергей Гайдай встречался с председателем «Луганского землячества» в Киеве Вадимом Гораном, причём обговаривали они как раз идею создания зоны, где представители украинского бизнеса и ЛДНР могли бы вволю торговать своей продукцией. Причём новость об этом проекте, на удивление, не вызвала протестов или обвинений в предательстве и капитуляции, как это обычно бывает, когда речь идёт о любом диалоге с любыми представителями республик (с торговлей со «страной-агрессором» на Украине давно смирились, т. к. даже свинину теперь приходится покупать в РФ).Создание свободной экономической зоны, в которой действовали бы специальный правовой режим свободной экономической деятельности и особое регулирование взаимодействия физических и юридических лиц, обсуждалась ещё с 2014 года. Вероятно, в Киеве решили реанимировать идею именно сейчас, в качестве альтернативы Минским соглашениям, выполнять которые Украина не может, а полностью отказаться от которых пока не смеет. Причём проект этот, актуальный для зимы-весны 2014 г. и абсолютно непривлекательный сегодня, абсолютно ничего не решает в конфликте между Украиной и ЛДНР, однако может выступить соблазнительной приманкой для нуворишей и «элит» Донбасса, как старых, так и новых.Вполне может быть, что инициатива перерастёт в банальную попытку купить выгодными предложениями и различными преференциями не только украинских олигархов, продолжающих играть определённую роль в жизни республик и всё ещё влияющих на их политическую, экономическую и социальную жизнь, но и сформировавшиеся за 6 лет существования ЛДНР бизнес-круги. Причём, несмотря на тесную интеграцию донецкого и луганского бизнеса с местными властями и силовыми структурами, скорее всего, для них неофициально будет объявлено что-то типа амнистии, которая позволит свободно вести дела с Украиной в рамках свободной экономической зоны.И если наши предположения верны и уже в ближайшее время Киев сделает ряд выгодных предложений, ЛДНР впору ожидать настоящего шквала «энтузиазма» из проплаченных источников, которые будут остервенело доказывать, насколько данный проект выгоден Донбассу. Учитывая, сколько в республиках осталось небрезгливых и всеядных людей, готовых торговать хоть с чёртом, логично предположить, что часть местных бизнесменов и «элитариев», ведущих бизнес через подставные лица, с радостью откликнется на предложение украинцев.В случае, если проект создания свободной экономической зоны удастся, Киев сможет не только заявить о значительном прогрессе на пути к выполнению Минских договорённостей, но и значительно расширить своё влияние на Луганск и Донецк. Без сомнений, украинские спецслужбы найдут возможность «поработать» с теми, кто согласится участвовать в проекте. Вполне вероятно, что волей-неволей эти люди станут послушным орудием в руках украинских манипуляторов. В идеале, конечно, Украина стремится к налаживанию тесных взаимоотношений с руководством республик или же различных гражданских и силовых структур.Остаётся надеяться, что данный проект не будет согласован в Минске или провалится ещё на стадии его подготовки (хотя бы в рамках противостояния между Зеленским и Порошенко), вызвав всё-таки бурную реакцию националистов. В противном случае Луганск и Донецк столкнутся с новым вызовом, достойно ответить на который будет непросто. Впрочем, полки республиканских магазинов и прилавки рынков и так ломятся от украинской продукции (в условиях карантинных ограничений её стало значительно меньше, но полностью она так и не исчезла), так что торговля с Украиной никогда и не прекращалась.В какой-то мере данный вызов даже может быть во благо: нужно просто взять на карандаш всех, кто будет активно ратовать за свободную экономическую зону и проявлять готовность принять участие в проекте, чтобы потом сделать оргвыводы и постепенно максимально дистанцировать этих людей от власти. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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