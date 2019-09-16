Киев пытается изменить Минские соглашения, и это повод для новых санкций - Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уверен, что Киев должен быть наказан санкциями за невыполнение Минских соглашений. Причем такие санкции должны вводиться странами-гарантами. Слова Пушилина - своего рода реакция на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который настаивал, что Верховная рада должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса. Последний теряет силу уже 31 декабря 2019 года, и назрел вопрос о принятии новой нормы.

По словам Пристайко, смысла закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины нет. Пушилин считает, что слова министра лишний раз доказывают: Киев не намерен что-то менять. Впрочем, это не стало неожиданностью, передает слова главы ДНР его пресс-служба.

С одной стороны, украинские политики настаивают, что намерены придерживаться Минских соглашений, с другой, снимают с себя любую ответственность за невыполнение обязательств, строит свою мысль Пушилин. Между тем оппоненты забывают, что особый статус Донбасса и амнистия участников конфликта - это пункты уже принятых соглашений. И говорить о корректировании договоренностей не имеет смысла - это вопрос решенный.