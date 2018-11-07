Киев пугает россиян, европейцев и сограждан, стремящихся в Крым

Глава Департамента стран СНГ института политисследований Алексей Бычков рассказал «КП», что может последовать за подписанием президентом Украины указа об уголовной ответственности «за незаконное пересечение госграницы»

- Порошенко подписал закон о введении уголовной отвественности за пересечение украинских рубежей (до 3 лет). Незаконное, с его точки зрения. Кого коснется это закон ?

- Крым стал местом проведения массы мероприятий. Например, Ялтинский международный экономический форум. Проходят на полуострове и другие конференции — они привлекают на эту площадку представителей зарубежных стран, в том числе европейских. Масса туристов посещают Крым —и из «континентальной» России, и из самой Украины. Для нынешнего Киева это — бельмо на глазу. И подписанный Порошенко закон направлен на устрашение. На создание негативного ореола вокруг поездок, в первую очередь, в Крым. Чтобы отныне и европейский чиновник или депутат, и обычный гражданин России опасался попасть в Крым — дабы не получить уголовное преследование.

- Думаете, для тех европейцев, кто приезжает в Крым по бизнесу, или по приглашению на форумы и конференции, введение Киевом уголовной ответственности за это — фактор страха? Им не все равно?

- Речь же не только о чиновниках из Европы — обо всех деятелях-общественниках, о представителях европейских СМИ. Главная задача — устрашение. Чтобы в следующий раз для человека, который захочет посетить Крым, в голове сразу замаячила угроза загреметь за решетку, если этот человек потом захочет заглянуть в Киев, Львов или Одессу…

- Это, скорее, пиаровская акция? Ну как Киев сможет зафиксировать десятки тысяч людей, которые приезжают в тот же Крым по мосту? Минуя какие бы то ни было украинские пограничные структуры?

- Да, это все для пиаровских целей. Как это будет применяться вообще — большой вопрос. С точки зрения продолжения террора внутри Украины — это может быть использовано как сфабрикованные дела к гражданам Украины и России, проживающим на ее территории. Подобное мы уже видели. Это развязывает руки для применения механизма государственного устрашения. Команда «фас» для силовых структур - для преследования своих же граждан и граждан иностранных государств на территории Украины.

- Как это коснется граждан Украины?

- Ранее был принят другой закон по пересечению границ. Украинцы не имеют права пересекать иные границы, чем на крымском перешейке. То есть гражданам незалежной по мосту попасть в Крым - ну никак нельзя. И вероятность возбуждения уголовных дел по таким случаям уже до конца года существует...