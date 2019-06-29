Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России

Вот уже больше пяти лет Киев упорно продолжает считать Крым своим и "аннексированным Россией". И это несмотря на то, что в 2014 году после проведённого референдума абсолютное большинство жителей полуострова (98%) высказались за возвращение в состав России. Что в итоге и произошло.

Теперь экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко внезапно сделал громкое заявление и признал тот факт, что Крым обратно в состав Незалежной не вернётся.

"Крым мы потеряли навсегда", - заявил он в интервью изданию "Вести".

Кроме того, он также признал и тот факт, что Украина "Европе не нужна".

"Придётся подружиться с Россией", - неожиданно заявил украинский политик, призывая наладить вновь сотрудничество между Киевом и Москвой.

После подобных заявлений хочется верить, что Киев, наконец, пусть и спустя пять лет, прозрел. Или начинает прозревать.