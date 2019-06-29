|
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
29 июня 2019, 12:54 • 49 • Политика
Экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко в интервью СМИ сообщил о том, что его страна "Европе не нужна" и "придётся подружиться с Россией". Кроме того, он сделал громкое и неожиданное заявление и признал тот факт, что Крым обратно в состав Незалежной не вернётся: "Крым мы потеряли навсегда". Неужто в Киеве спустя пять лет, наконец, прозрели?
Вот уже больше пяти лет Киев упорно продолжает считать Крым своим и "аннексированным Россией". И это несмотря на то, что в 2014 году после проведённого референдума абсолютное большинство жителей полуострова (98%) высказались за возвращение в состав России. Что в итоге и произошло.
Теперь экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко внезапно сделал громкое заявление и признал тот факт, что Крым обратно в состав Незалежной не вернётся.
"Крым мы потеряли навсегда", - заявил он в интервью изданию "Вести".
Кроме того, он также признал и тот факт, что Украина "Европе не нужна".
"Придётся подружиться с Россией", - неожиданно заявил украинский политик, призывая наладить вновь сотрудничество между Киевом и Москвой.
После подобных заявлений хочется верить, что Киев, наконец, пусть и спустя пять лет, прозрел. Или начинает прозревать.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июня 2019, 18:24
|
25 июня 2019, 01:39
|
26 июня 2019, 00:09
|
24 июня 2019, 09:24
|
27 июня 2019, 05:39
|
23 июня 2019, 13:54
|
25 июня 2019, 20:54