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Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России

29 июня 2019, 12:54  •  49 • Политика
Экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко в интервью СМИ сообщил о том, что его страна "Европе не нужна" и "придётся подружиться с Россией". Кроме того, он сделал громкое и неожиданное заявление и признал тот факт, что Крым обратно в состав Незалежной не вернётся: "Крым мы потеряли навсегда". Неужто в Киеве спустя пять лет, наконец, прозрели?
Вот уже больше пяти лет Киев упорно продолжает считать Крым своим и "аннексированным Россией". И это несмотря на то, что в 2014 году после проведённого референдума абсолютное большинство жителей полуострова (98%) высказались за возвращение в состав России. Что в итоге и произошло.
Теперь экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко внезапно сделал громкое заявление и признал тот факт, что Крым обратно в состав Незалежной не вернётся.
"Крым мы потеряли навсегда", - заявил он в интервью изданию "Вести".
Кроме того, он также признал и тот факт, что Украина "Европе не нужна".
"Придётся подружиться с Россией", - неожиданно заявил украинский политик, призывая наладить вновь сотрудничество между Киевом и Москвой.
После подобных заявлений хочется верить, что Киев, наконец, пусть и спустя пять лет, прозрел. Или начинает прозревать.

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