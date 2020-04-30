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Киев провалил выполнение решений "нормандского формата"
30 апреля 2020, 20:10 • 36 • Политика
К достижению мира в Донбассе в равной степени должны приложить усилия Россия и Украина, считают в Германии
Министры иностранных дел "нормандской четверки" на сегодняшней видеоконференции констатировали неутешительный факт – Киев выполнил всего лишь один из девяти пунктов парижского саммита. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, журналистам.
"Да и то частично", – добавил дипломат.
По его словам, это касается договоренностей по обмену пленными, сообщает портал "Красная весна". Так, в декабре прошлого года и апреле нынешнего конфликтующие стороны произвели две передачи удерживаемых лиц.
"В общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском", – отметил Лавров.
Также он попытался осветить тему создания Консультативного совета в рамках политической рабочей подгруппы ТКГ, чтобы Украина напрямую начала диалог с Донбассом. Но, судя по всему, киевский режим в упор не видит в шахтерском крае украинцев. По словам главы МИД Незалежной Дмитрий Кулебы, они готовы говорить именно с украинцами, но не с военными ДНР и ЛНР, пишет "Страна".
Также он сообщил, что на встрече договорились, что в рамках Трехсторонней контактной группы стороны должны "как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня" и назначить дату, с которой оно начнется.
Интересную точку зрения весьма витиевато о насущной проблеме в подбрюшье Европы высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его мнению, выполнение решений парижского саммита осложнилось из-за развития пандемии коронавируса. Перемирия нужно достичь и утвердить его в присутствии специальной мониторинговой миссией по всей Незалежной.
"Мяч на стороне России и Украины в равной степени. Каждая должна внести вклад в то, чтобы реализовать то, о чем договорились, и таким образом открыть путь для нового саммита", – цитирует немца РИА "Новости".
Встреча глав "нормандской четверки", полагает он, при выполнении всех решений может состояться в обозримом будущем.
Напомним, лидеры Франции, России, Германии и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе последний раз встречались в Париже 9 декабря 2019 года.
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