Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины

В кабинете сербского члена президиума Боснии и Герцоговины (БиГ) высказались о якобы украденной иконе святого Николая из Луганска, которая была преподнесена министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Украинская сторона, напомним, заявляла, что икона была украдена. Царьград уже рассказывал о том, что это не так. А теперь информацию подтвердили и по итогам проверки в БиГ.

В заявлении кабинета Милорада Додика подчёркивается, что первоначальная ошибка была растиражирована средствами массовой информации. В результате домыслы и ложь стали предметом расследования. Сообщалось, что якобы икона - часть культурного наследия и национального достояния Украины, однако "этот факт нигде не установлен".

"Это подтверждается тем, что даже спустя семь дней после вручения подарка до сих пор нет официального подтверждения, что икона фигурирует в списке пропавших без вести, - говорится в заявлении. - Несмотря на это, тиражирование должной информации в обществе продолжается".

Безусловно, у этой иконы есть рыночная стоимость, и её ценность ещё и в том, что мы говорим о православном святом образе, который известен каждому христианину, говорится в заявлении. Однако надо понимать, что святой образ стал ещё и предметом провокаций. После того как икону подарили Сергею Лаврову "так называемые эксперты, высокопоставленные должностные лица БиГ и даже отдельные лица из Республики Сербской" начали тиражировать "неточные и ложные обвинения". Однако провокация, как настаивают в заявлении кабинета Милорада Додика, не удалась.

"Никто и ничто - а тем более отвратительная неправда - не может испортить братские связи между двумя православными народами", - говорится в заявлении. Никто и ничто не может ухудшить отношения между Россией и Боснией и Герцоговиной.