Киев провалил спецоперацию с "вагнеровцами" из-за "огромной мыши": Украинский куратор раскрыл карты

Сотрудник украинских спецслужб, назвавшийся именем Богдан, в эфире телеканала "Прямой" заявил, что он выступал куратором операции по задержанию "вагнеровцев". По его словам, идея выманить русских из Донбасса родилась в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, подготовка велась с лета 2019 года.

Богдан утверждает, что "вожаком" был выбран Артём Миляев, известный под позывным Шаман. Он должен был вербовать бойцов ЧВК якобы на работу в Венесуэлу. 24 июля на закрытом совещании у президента Владимира Зеленского было решено перенести вылет "вагнеровцев" из Минска на 30 июля. В мероприятии принимали участие помощница Зеленского Мария Левченко (которая не имеет доступа к гостайне), глава офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, тогдашний глава ГУР Минобороны Василий Бурба, замглавы СБУ Руслан Баранецкий и первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко.

Куратор операции убеждён, что произошла утечка этой информации, из-за чего операция и провалилась. Он назвал доносчика "огромной мышью", которая сидит в самом высоком руководстве Украины. Богдан даже предположил, что это "межпрезидентский уровень".

По его словам, после провала из руководства спецслужбы были уволены практически все сотрудники, которые имели к операции против "вагнеровцев" какое-либо отношение. Против многих были возбуждены уголовные дела.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели и украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил экстрадицию, но задержанных отпустили, они вернулись в Россию.