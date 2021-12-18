Киев просит у США комплексы ПВО

В последние дни Россия продолжала наращивать новые войска у границы с Украиной. В Белом доме сомневаются, нужно ли отправлять Киеву больше оружия, а тот настаивает на продаже ему американской стороной систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot.Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.CNN утверждает, что в последние дни в приграничный район было отправлено много российских воинских частей. А американские и украинские официальные лица «видели доказательства того, что Россия начала использовать коммерческие воздушные и железнодорожные системы для поддержки военных усилий».По последним оценкам американской разведки, на границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 батальонных тактических групп и еще шесть находятся в пути. Эти группы обычно могут включать до 900 человек каждая.Свежие спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies и предоставленные CNN, показывают, что Россия сосредоточила войска и технику всего в 50 км от границы с Украиной.На этом фоне администрация Байдена все еще взвешивает, следует ли отправлять больше оружия и оборудования украинцам после поставок в течение последних двух месяцев противотанковых ракет Javelin и командных пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек первой помощи, защищенных радиостанций, электроники, медицинского оборудования, а также стрелкового оружия и боеприпасов.По словам людей, знакомых с планами Киева, украинские официальные лица настаивают на приобретении у США систем ПВО типа ракет земля-воздух Patriot.Но советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность США тем, что такие поставки могут быть расценены Россией как крайне провокационные в тот момент, когда США, Европа и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации.Тем не менее, Белый дом не исключил полностью ничего, кроме размещения американских войск на территории Украины.«По мере того как мы используем дипломатические каналы, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам», — сказал Салливан в начале декабря.