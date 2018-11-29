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Киев просит Турцию закрыть Босфор для России

29 ноября 2018, 17:24  •  97 • В России

Президент Украины Петр Порошенко аж из штанов выпрыгивает, пытаясь раздуть вселенский шум вокруг разыгранной по его же указанию провокации в Керченском проливе.

Например, немецкой газете Bild он заявил: "Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства в НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину".

Но случился облом.

«Германия отклонила призывы Киева ввести новые санкции против России и отправить немецкие военные корабли в Черное море, заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт. А представитель немецкого МИД добавил: «Санкции - не водопроводный кран, который открывают и закрывают по надобности». Точнее - по желанию Киева.

Теперь ждем, чем ответит Турция. Потому что командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сделал Анкаре такое предложение:

- В связи с нормами конвенции Монтре (правила судоходства в Босфорском проливе, - ред.), а именно - ее 19-й пунктом, будем пытаться просить закрыть пролив Босфор в Туреции для российских кораблей, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права.

Тут украинский адмирал, конечно, сам себе язык отдавил. Ведь 19-й пункт конвенции Монтре ясно говорит, что Турция имеет право закрыть Босфор для кораблей страны, участвующей в войне. Но Россия ни в какой войне не участвует. А вот Украина - только что объявила военное положение! Значит, Босфор надо закрывать для корабей Украины.

К тому же у Турции с Россией наладились весьма выгодные отношения. Анкара щедро «кормится» российским транзитом». Через Босфор и Дарданеллы в год проходит более 60 млн. тонн нефти из России, а также зерно, сталь, стройматериалы. Только лоцманским сопровождением судов Турция на каждом корабле зарабатывает до 1000 долларов. И турки хорошо понимают: в случае закрытия проливов Россия может пойти на контрсанкции - остановить ввоз турецких продуктов или чартеры на турецкие курорты. Да и сделка с С-400 может пойти под откос...

Ну, а что Америка? Дональд Трамп в газете New York Post поинтересовался, - предупреждал ли Киев Москву о проходе кораблей через Керченский пролив? «Вопрос – было ли предупреждение? Они (украинские корабли, – ред.) дали им (России, – ред.) знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю. И она раньше работала». И тут Украине крыть нечем. Предупреждения не было.

Наверняка Путин в Аргентине расскажет Трампу, как украинские корабли шли напролом и их пришлось задержать.

5 наивных вопросов: Провокация в Керченском проливе.

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