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Киев просит Берлин пересмотреть заключение о "Северном потоке-2"

17 декабря 2021, 21:40  •  47 • Политика
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
В Незалежной упорно отстаивают сохранение транзита российского газа по ГТСУ
Главный украинский оператор советской трубы Уренгой-Помары-Ужгород, которая пока функционирует на территории Незалежной, написал письмо в Минэкономики ФРГ с просьбой пересмотреть свое заключение, которым немецкая сторона признает сертификацию газопровода "Северный поток – 2" не представляющей опасности для газоснабжения Европы.
Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 17 декабря, на своей странице в "Фейсбук".
"Компания "Оператор ГТС Украины" обратилась в министерство экономики и защиты климата Германии насчет пересмотра решения о влиянии сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" на безопасность поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза", – говорится в релизе.
Целесообразность послания пояснила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Ольга Белькова. По ее словам, компания предоставила немцам "развернутую аргументацию" о рисках и потенциальных последствиях в случае сертификации "СП-2" в обход законодательства ЕС.
Представители киевского режима еще раз проговорили мантру о том, что российский "геополитический проект" якобы угрожает безопасности европейцев. И, само собой разумеется, считают необходимым сохранение транзита через территорию Украины.
Напомним, решение о сертификации оператора балтийской магистрали единогласно одобрено немецким энергетическим регулятором Bundesnetzagentur.
Ранее сегодня представитель Минэнергетики ФРГ Сузанне Унград сообщила, что поставки газа в европейским потребителям по "Северному потоку-2" могут начаться после того, как будет завершен процесс сертификации, передает РИА "Новости". Также в пятницу оператор проекта Nord Stream 2 AG начал заполнение голубым топливом второй нитки трубопровода.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, как на ценах на газ отразится борьба Польши и ее союзников в Европе против российской трубы, следствием которой стала заморозка процесса сертификации "Северного потока-2".

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