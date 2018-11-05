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Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия

05 ноября 2018, 10:09  •  29 • Политика
В составе экипажа, задержанного «в ответ на российские санкции», числится лишь один россиянин – второй помощник. Судно под флагом Либерии при этом принадлежит голландской фирме, а управляется сингапурской компанией. Более того, груз на судне принадлежит Бельгии, таким образом, Киев, «наказывая» Москву, промахнулся.
Большая часть экипажа «российского сухогруза», арестованного российскими властями, оказались украинцами. Ранее Царьград рассказывал о реакции политологов и публицистов на произошедшее, однако «буря» по следам неверного решения Киева, которому так радовался генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, не стихает.
По информации одесского издания «Таймер», на борту сухогруза лишь один гражданин России. Более того, сам корабль принадлежит вовсе не России, а Голландии. И груз он вез под флагом Либерии. Наконец, управляющая компания судна из Сингапура. Кроме того, в сообщении одесского издания отмечено, за груз отвечает заказчик, поскольку доставлялся он в режиме free on board - заказчиком в данном случае выступила бельгийская фирма, она и понесет потери.
«В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой-либо ущерб России», - говорят журналисты, добавляя, тем более не получится «достать» предприятия Луганской Народной Республики (ЛНР), о чем ранее говорил Юрий Луценко. По версии Генпрокуратуры Украины, на борту находился металл, необходимый луганским бизнесменам.
Сухогруз Comet, согласно данным портала Marine Traffic, действительно находился в Мариуполе. Судно направлялось в Антверпен, следует из информации портала Vessel Finder. В порт Мариуполя сухогруз зашел 28 октября. До этого, по данным сайта, судно побывало в краснодарском порту Темрюк.
Заявление Луценко 1 ноября выглядело следующим образом. Украинские власти арестовали в порту шедший под флагом Либерии сухогруз Comet, который перевозил листы металла, изготовленные на Алчевском металлургическом комбинате. Отмечалось, что Comet прибыл из порта Темрюк (Краснодарский край) и направлялся в Антверпен (Бельгия). В общей сложности арестовано около трех тысяч тонн продукции.
Как объяснил Луценко, все причастные к перевозке могут быть привлечены к ответственности за «финансирование терроризма».
«Наш ответ "санкциям"», - заявил политик.
Напомним, Алчевский металлургический комбинат находится на территории Луганской Народной Республики. После того как в 2017 Киев ввел транспортную блокаду Донбасса, предприятие временно приостановило работу. В 2018 производство было восстановлено в полном объеме. Впрочем, теперь, когда версии Луценко оказываются несостоятельными, справка о комбинате приводится лишь в познавательных целях.

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