Киев проговорился о ловушке для России: "Ранее об этом даже боялись заводить разговор"

Киев проговорился о ловушке для Москвы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что ведомство разработало детальный план по дипломатическому противостоянию "агрессии" России, и порадовался возможному отключению нашей страны от SWIFT: "Ранее об этом даже боялись заводить разговор".

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Киеву в настоящее время удаётся вести сверхскоростную дипломатию, благодаря чему Незалежная получает очень широкую помощь со стороны западных партнёров.

В материале для "НВ" он признался, что ведомство разработало детальный план по дипломатическому противостоянию "агрессии" России. Также руководитель МИД страны перечислил уже имеющиеся итоги работы министерства в этом направлении.

Так, Кулеба похвастался объёмами вооружений, которые для ВСУ поставляют союзные страны. Кроме того, он отметил высокий уровень координации с Вашингтоном, Брюсселем, Лондоном и Оттавой в процессе санкционного давления на Москву.

В частности, дипломат порадовался нынешним активным дискуссиям по поводу возможного отключения нашей страны от глобальной межбанковской системы совершения платежей SWIFT: