Киев "проглотил" новые санкции Вашингтона против украинцев

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В Незалежной считают, что граждане страны должны отвечать за вмешательство во внутренние дела Штатов

Киевский режим не ощущает никакой напряженности в отношениях с Вашингтоном после того, как власти США наложили санкционные ограничения в отношении граждан и организаций Незалежной за вмешательство в американские выборы. Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что официальный Киев никак не вмешивался во внутренние дела Штатов и не намерен этого делать впредь.

"Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях. Нет, мы его не ощущаем, – сказал шеф украинской дипломатии, выступление которого размещено на странице в "Фейсбук".

По его словам, действия отдельных лиц в вопросе вмешательства в дела США должны рассматриваться как действия отдельных граждан.

Вашингтон во всех коммуникациях по данной теме указывает, что имеют основания подозревать этих украинцев в работе в интересах России, а не соборной, заметил пан Кулеба.

Накануне глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что действующая власть страны сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности граждан Украины за вмешательство в выборный процесс в США. Свой громкий спич он написал в "Твиттер" исключительно не на государственном языке, а на английском.

Напомним, 11 января 2021 г. штатовский Минфин ввел санкции против семи физлиц и четырех компаний Незалежной. Под дубиной Вашингтона очутились депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, экс-члены кабмина Константин Кулик (бывший генпрокурор), Александр Онищенко (беглый бизнесмен) и Андрей Телиженко (некогда дипломат), медиаменеджер Петр Журавель, журналист Дмитрий Ковальчук и экс-помощник внефракционного депутата Рады Андрея Деркача (обнародовал в 2020-ом аудиопленки разговоров бывшего президента Петра Порошенко с Джо Байденом) Антон Симоненко.

Среди компаний под санкции попали информресурса: "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks, "Скептик", "Бегемот Медиа".