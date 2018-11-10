|
Киев продолжает создавать препятствия для встреч в «нормандском» формате — посол России в Париже
10 ноября 2018, 13:39 • 109 • Политика
Посол РФ в Париже назвал препятствия для встречи в «нормандском» формате. Алексей Мешков отметил, что Киев продолжает саботировать минские соглашения, тем самым, «отодвигая» встречи в «нормандском» формате на высоком уровне.
А потому в настоящее время нет никаких условия для новых встреч по Украине.
«Со стороны Киева продолжаются экономическая блокада Донбасса и обстрелы», - говорит Мешков. Он отметил, что постоянно ведется диалог по украинскому вопросу.
«Касательно встреч в «нормандском» формате, то для них необходимы определенные условия, которых сегодня не наблюдается, - заявил посол. - Для начала надо хотя бы начать выполнять то, о чем договаривались на предыдущих встречах».
В этих условиях, подытожил он, вряд ли имеет смысл собираться ради того, чтобы констатировать отсутствие прогресса в урегулировании. Комментарий приводит РИА Новости.
Подпишитесь на нас
109
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
08 ноября 2018, 15:54
|
06 ноября 2018, 15:24
|
04 ноября 2018, 20:54
|
06 ноября 2018, 03:54
|
07 ноября 2018, 10:54
|
08 ноября 2018, 03:09
|
03 ноября 2018, 15:54