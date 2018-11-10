Киев продолжает создавать препятствия для встреч в «нормандском» формате — посол России в Париже

Посол РФ в Париже назвал препятствия для встречи в «нормандском» формате. Алексей Мешков отметил, что Киев продолжает саботировать минские соглашения, тем самым, «отодвигая» встречи в «нормандском» формате на высоком уровне.

А потому в настоящее время нет никаких условия для новых встреч по Украине.

«Со стороны Киева продолжаются экономическая блокада Донбасса и обстрелы», - говорит Мешков. Он отметил, что постоянно ведется диалог по украинскому вопросу.

«Касательно встреч в «нормандском» формате, то для них необходимы определенные условия, которых сегодня не наблюдается, - заявил посол. - Для начала надо хотя бы начать выполнять то, о чем договаривались на предыдущих встречах».

В этих условиях, подытожил он, вряд ли имеет смысл собираться ради того, чтобы констатировать отсутствие прогресса в урегулировании. Комментарий приводит РИА Новости.