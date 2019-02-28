Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Гайки так всем закрутят, что мало не покажется": Эксперты расшифровал...
Ким не позволил Трампу себя одурачить
«Без гражданства не имеет права»: жителя Екатеринбурга, спасшего во время пожара...
Что будет: Обсуждаем главные события с главредом «КП» Владимиром Сунгоркиным
Главная / Украина

Киев продлил действие повышенных экспортных пошлин на металлолом

28 февраля 2019, 23:09  •  75 • Украина
Верховная рада Украины приняла закон о продлении на шесть лет действия повышенных экспортных пошлин на металлолом в размере €58 за тонну. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
 
РИА Новости
 

«Законом временно, сроком на шесть календарных лет (вместо действующих трёх календарных лет), повышены ставки вывозной (экспортной) пошлины на отходы и лом чёрных металлов — до €58 за 1 тонну (вместо действующих €42 а 1 тонну)», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к закону отмечается, что с 2016 года благодаря введённой мере на Украине наблюдаются снижение дефицита металлолома и в целом положительные тенденции в обеспечении этим сырьём металлургических предприятий.

Авторы закона ожидают, что реализация мер принесёт бюджету около 1,55 млрд гривен в год.

В декабре агентство Интерфакс-Украина сообщало о намерении правительства страны продлить на год эмбарго на импорт ряда товаров из России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 13:24
«Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жителей польского села Гута Пеняцкая
28 февраля 2019, 13:24
В Совфеде оценили слова украинского экс-министра о «распаде» России
28 февраля 2019, 13:24
С начала 2019 года на Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян
Загрузка...
28 февраля 2019, 16:39
Российское судно «Норд» больше не будут выставлять на торги на Украине
28 февраля 2019, 23:09
Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России
28 февраля 2019, 19:54
В администрации Порошенко прокомментировали инцидент в Запорожье
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 23:24
"Развалятся, как карточный домик": Нетаньяху - об обвинениях в коррупции
28 февраля 2019, 23:24
"Интеграция завершена": Россия закрепила для ОБСЕ текущий статус полуостров...
28 февраля 2019, 23:24
Запад всерьёз начал воспринимать Зеленского как лидера предвыборной гонки на Украине ...
28 февраля 2019, 23:24
Сенаторы США нашли морскую "ахиллесову пяту" России - удар санкциями по суд...
28 февраля 2019, 23:24
Порноактрисы, системы видеоконтроля и распознавание лиц (Роман Романов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.