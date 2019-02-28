Киев продлил действие повышенных экспортных пошлин на металлолом

Верховная рада Украины приняла закон о продлении на шесть лет действия повышенных экспортных пошлин на металлолом в размере €58 за тонну. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

«Законом временно, сроком на шесть календарных лет (вместо действующих трёх календарных лет), повышены ставки вывозной (экспортной) пошлины на отходы и лом чёрных металлов — до €58 за 1 тонну (вместо действующих €42 а 1 тонну)», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к закону отмечается, что с 2016 года благодаря введённой мере на Украине наблюдаются снижение дефицита металлолома и в целом положительные тенденции в обеспечении этим сырьём металлургических предприятий.

Авторы закона ожидают, что реализация мер принесёт бюджету около 1,55 млрд гривен в год.

В декабре агентство Интерфакс-Украина сообщало о намерении правительства страны продлить на год эмбарго на импорт ряда товаров из России.