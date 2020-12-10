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Киев призвал Запад задавить Москву санкциями и НАТО

10 декабря 2020, 20:15  •  97 • Политика
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший лидер Незалежной надеется на помощь Байдена и систему SWIFT
Запад должен "остановить Россию". С таким призывом к миру выступил первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
Он считает, что система влияния Москвы на бывшие республики Советского Союза "по швам трещит". Свой вывод экс-лидер нации сделал на фоне проигрыша Армении Азербайджану в битве за Карабах и приходу к власти в Молдавии прозападной Майи Санду. Поэтому пришло время мировому сообществу надавить на Россию, чтобы заставить ее "уйти с Украины", уверен пан Кравчук.
"Только давление (...). Санкции сегодняшние – это санкции против отдельных лиц, частичные. Это не санкции против государства. Когда будут применены санкции, и одну из них я уже называл – это отключение России от международной системы расчетов, платежной системы, – это будут санкции против всей России", – заявил украинский пенсионер местному изданию Liga.net.
Одновременно он ожидает, что следующий президент США демократ Джо Байден реанимирует роль НАТО на мировой арене. "Это одна из сил, с которыми России придется считаться", – подчеркнул пан Кравчук.
Что касается Донбасса, по его словам, Киев выполнил все предложения, выработанные на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря 2019 года.
"Но встречных шагов от России не последовало. Напротив, Москва сделала все, чтобы блокировать этот процесс", – утверждает украинец.
Он добавил, что добавил, что "если Россия не изменит своего поведения, Украина найдет другие формы влияния, давления на агрессора".
На днях пан Кравчук действительно предложил ударить по Москве отключением РФ от международной платежной системы SWIFT. Известный украинский политолог Владимир Воля назвал данную инициативу Леонида Макаровича "нелепой" и "политически наивной".

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