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Киев призвал к санкциям, которых ждала вся Россия: "Давно пора"

27 февраля 2022, 22:35  •  364 • Политика
Киев призвал к санкциям против Москвы, которых ждала вся Россия: "Давно пора". Так, украинский Минздрав призвал ВОЗ отказаться от любого сотрудничества с нашей страной.
Украинский Минздрав обратился в Facebook к руководству Всемирной организации здравоохранения.
Ведомство Незалежной попросило ВОЗ разорвать любые контакты с Москвой, в том числе взаимообмен данными, из-за миротворческой операции России на Украине.
Также представители министерства призвали и другие структуры в составе ООН, занимающиеся гуманитарной деятельностью, закрыть свои штабы в русской столице.
Ранее о санкциях против Москвы также заявили организаторы "Евровидения". Они сообщили, что не допустят нашу страну к участию в конкурсе в 2022 году. Многие эксперты и русские люди, однако, с радостью восприняли это ограничение.
Так, писатель Захар Прилепин, например, саркастически посетовал на то, что теперь придётся подыскивать площадку для "бородатых женщин".
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько, который ранее комментировал так называемые "адские" санкции против России, тогда выступил с призывом к чиновникам также выйти из ВТО и ВОЗ.
Поэтому возможное удовлетворение просьбы украинского Минздрава, скорее, будет воспринято в нашей стране с ликованием, поскольку эта организация в ходе пандемии коронавируса неоднократно демонстрировала собственную несостоятельность.
Да мы два года мечтаем об этом! - Прокомментировал новость один из интернет-пользователей.
Давно пора! - Вторит другой.

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