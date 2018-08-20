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Киев признался в отсутствии планов по военному завоеванию Крыма

20 августа 2018, 18:24  •  71 • Политика
В Киеве заявили, что пока не планируют возвращать Крым военным путем.
В Киеве признались, что не имеют плана военного завоевания Крыма. Вместо этого власти Украины надеются усилить экономическое давление на Россию, заявил так называемый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. По причине того, что Крым больше не является территорией Украины, на полуострове чиновник никого не представляет, однако продолжает занимать должность и получать зарплату.
«У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма, но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора», - приводит слова Гданова украинское издание УНН.
Он добавил, что его госучреждение прорабатывает вопрос реализации антироссийских санкций, а также возможность расширения санкционного списка. Главная задача ведомства, по словам Гданова, - «сделать полуостров для России дороже».
Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате всенародного референдума на полуострове. Тем не менее на Украине продолжают действовать и постоянно создаются новые структуры и ведомства, имеющие отношение к Крыму. Помимо «представителя президента Украины в Крыму», в Киеве была создана «патрульная полиция Крыма», которая патрулирует приграничные районы.

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