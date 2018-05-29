Киев признал потерю контроля над южными территориями

Реальный обладатель этой вирутальной должности Борис Бабин с горечью заявил украинским журналистам, что Киев теряет рычаги влияния на юго-восточных территория. И речь на этот раз не о Донбассе. Постпред сокрушался по поводу бардака, который царит, в частности, на юге Херсонской области, которая граничит с Крымом, за который Бабин как бы несет ответственность. В ряде районов, в частности, в Геническом есть «признаки потери государственного управления» - жалуется чиновник. И возлагает за это ответственность на... правильно - пророссийские злобные силы, которые засылают на Херсонщину подрывные группы, а те будто бы и раскачивают ситуацию.

Постпред президента Украины заявил о потере контроля над территорией рядом с Крымом 00:00 00:00

«Комсомолка обратилась за комментарием к человеку, который знает о положении и в Киеве, и на границах с Крымом, и в самом Крыму.

Олег Царев, экс-депутат Верховной Рады Украины, ныне живущий в Крыму: "Это нужно Порошенко для выборов и закручивания гаек"

- Что стоит за заявлением украинского чиновника о потере управляемости в приграничных с Крымом территориях? Желание закрутить там гайки?

- Это первое, что приходит в голову. За такими заявлениями может последовать новая карательная операция на юге Украины. Тема реванша чрезвычайно важна для Порошенко для его будущей избирательной компании. Ведь до выборов президента на Украине - ровно год. С учетом того, что Донбасс и Крым не будут голосовать в марте 2019-го, шансов, что пророссийский кандидат выиграет выборы - нет. Поэтому для Порошенко важно создать искусственно пророссийского кандидата, которого он победит.

- Странная игра.

- Исходя из таких же соображений Янукович в свое время надувал рейтинг Тягнибока и Кличко. Чтобы оторвать голоса у Юлии Тимошенко.

- Наверное, и для создания видимости альтернативы?

- Альтернативы у него и так достаточно. Политиков, которые, критикуют действующую в Киеве власть, но при этом занимают антироссийскую позицию, на Украине много. Но Порошенко удобнее биться с пророссийским кандидатом. Это способ удержаться у власти.

- Могут ли какие-то структуры в России, в Крыму быть заинтересованы в напряженности на приграничных украинских территориях?

- Такое даже сложно комментировать. Самая большая проблема Украины — это вообще потеря управляемости в стране. Там же банды радикалов, и каждый день где-то что-то взрывается. Кого-нибудь грабят, отжимают предприятия. Анархия. Махновщина.

- До вас как для человека, живущего в Крыму, доходит информация о реальном росте напряженности по тут сторону Перекопа?

- Я знаю, что настроения на юге Украины меняются. Реальный рейтинг Порошенко чрезвычайно низкий. И продолжает падать. Люди недовольны итогами Майдана. Антипорошенковские настроения особенно сильны в русскоязычных регионах. А это, в том числе, и близкие к Крыму области. Люди ездят в Крым, видят какая жизнь тут - и сравнивают. Делают выводы.

- Следует ли ждать роста военного присутствия Украины вблизи Крыма?

- Украина вступить в открытое военное противостояние с Россией не рискнет никогда. В Киеве понимают, что это самоубийство. С трибун они могут говорить, что идет война с Россией, могут усилить воинские части в той же Херсонской области, но штурмом брать границу не будут. Упор будет делаться на терроризм, диверсии. Поток людей в Крым и обратно большой, и отследить всех непросто. Подготовленные группы приезжают сюда, обкатываются, наводят справки. И уезжают. Такая работа идет как по конвейеру. Можете представить, с какими трудностями сталкиваются тут спецслужбы России...