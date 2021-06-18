Киев признал неспособность выполнить Минские соглашения

Власти Украины заявили о невозможности выполнить Минские соглашения. "Выполнить их в том виде, который есть, мы не можем", - заявил секретарь СНБО Украины.

В Киеве, наконец, признали, что не в состоянии выполнить Минские соглашения по мирному урегулированию в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинские власти не могут отказаться от Минских соглашений, потому что других нет. Но и выполнить их в текущем виде Украина тоже не в состоянии, заявил секретарь СНБО. После этого он повторил застарелый фейк о русских войсках в Донбассе.

Мы их не денонсируем, с Минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем,

- заявил Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" на украинском телеканале "1+1" в четверг, 17 июня.

Он добавил, что украинская армия якобы может взять и Горловку, и Донецк. Но Киев не хочет нести ответственность за жизни десятков тысяч людей, которые погибнут в ходе силовой операции.