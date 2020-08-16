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Киев признал неспособность Украины противостоять COVID-19
16 августа 2020, 14:30 • 160 • Украина
Украинское министерство здравоохранения (МЗУ) опубликовало так называемый специальный прогноз, согласно которому в течение ближайших нескольких дней целые регионы страны вновь будут изолированы от внешнего мира в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19. По официальной информации, речь идет преимущественно о западных территориях, включая Прикарпатье и часть Закарпатья, а также Львовскую и Ровенскую области. Как утверждают в МЗУ, на данный момент ни ведомство в частности, ни государство в целом не располагают достаточными финансовыми средствами для борьбы с заболеванием. В связи с этим независимые эксперты предрекают местной медицинской структуре полный коллапс. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.
На днях стало известно о том, что исполняющий обязанности мэра города Луцка (Волынская область) Григорий Пустовит стал носителем тяжелой формы коронавируса. В свое время этот чиновник категорически препятствовал занесению Волыни в «красный список пандемии» (территорий, где соответствующее заболевание расширяется в геометрической прогрессии).
Сейчас региональные медицинские заведения напрямую обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить дополнительные ассигнования на борьбу с коронавирусом.
Обращение волынских коллег поддержали врачи и представители среднего медперсонала сразу из 14 областей Украины.
На этот поистине риторический вопрос ответ попытался дать глава Минздрава Украины Максим Степанов.
И тут же добавил, что при этих условиях Украина рассчитывает на активную финансовую помощь Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.
Запад эту уверенность разделять не спешит.
В качестве иллюстрации своих слов Митц привел пример Нидерландов, отказавшихся предоставлять украинской стороне очередной транш денежного кредита и направивших «освободившиеся» средства на разработку новых противовирусных препаратов.
Автор: Леонид Андросов
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