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Киев признал неспособность Украины противостоять COVID-19

16 августа 2020, 14:30  •  160 • Украина
Украинское министерство здравоохранения (МЗУ) опубликовало так называемый специальный прогноз, согласно которому в течение ближайших нескольких дней целые регионы страны вновь будут изолированы от внешнего мира в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19. По официальной информации, речь идет преимущественно о западных территориях, включая Прикарпатье и часть Закарпатья, а также Львовскую и Ровенскую области. Как утверждают в МЗУ, на данный момент ни ведомство в частности, ни государство в целом не располагают достаточными финансовыми средствами для борьбы с заболеванием. В связи с этим независимые эксперты предрекают местной медицинской структуре полный коллапс. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.
На днях стало известно о том, что исполняющий обязанности мэра города Луцка (Волынская область) Григорий Пустовит стал носителем тяжелой формы коронавируса. В свое время этот чиновник категорически препятствовал занесению Волыни в «красный список пандемии» (территорий, где соответствующее заболевание расширяется в геометрической прогрессии).
«Ужесточать карантинные меры нет никакого смысла, у нас никто больше не болеет и в будущем болеть не будет», — приводила слова Пустовита районная пресса.
Сейчас региональные медицинские заведения напрямую обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить дополнительные ассигнования на борьбу с коронавирусом.
«В противном случае всех нас ждет катастрофа», — говорится в письме медиков.
Обращение волынских коллег поддержали врачи и представители среднего медперсонала сразу из 14 областей Украины.
«Мы не располагаем элементарными средствами санитарной защиты, не говоря уже о современном оборудовании и лекарствах, — жалуются врачи и медсестры. — Совсем скоро больным никто не сможет помочь. Кому нужны жизни простых людей, если от COVID-19 сегодня не застрахованы даже высокопоставленные чиновники?»
На этот поистине риторический вопрос ответ попытался дать глава Минздрава Украины Максим Степанов.
«Государство ищет возможность взять под контроль пандемию коронавируса, — сказал он. — Но пока Киев вынужден констатировать: число заболевших граждан у нас фиксируется на уровне тысячи человек в день. Сейчас можно утверждать лишь одно: «красные зоны пандемии» будут расширяться».
И тут же добавил, что при этих условиях Украина рассчитывает на активную финансовую помощь Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.
«Совместно с западными партнерами Украина реализует шанс на защиту от коронавируса, — резюмировал министр. — Нет никаких сомнений, что рано или поздно будет выработана совместная схема противостояния пандемии и уже скоро все мы станем рапортовать об успехах на подобном поприще».
Запад эту уверенность разделять не спешит.
«Объединенная Европа прекрасно понимает проблемы Украины, связанные с преодолением пандемии COVID-19, однако не стоит забывать, что это заболевание носит планетарный характер, — сказал в комментарии ФАН европейский наблюдатель Александр Митц. — И отдельно взятые европейские государства, и США в первую очередь будут выделять средства на защиту от распространения коронавируса для собственных граждан. Пробелы в медицинской отрасли Украины сейчас являются личным делом и заботой Киева, но никак не проблемами ЕС».
В качестве иллюстрации своих слов Митц привел пример Нидерландов, отказавшихся предоставлять украинской стороне очередной транш денежного кредита и направивших «освободившиеся» средства на разработку новых противовирусных препаратов.
Автор: Леонид Андросов

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