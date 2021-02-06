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Киев признал, что каждый второй житель Украины находится на грани нищеты
06 февраля 2021, 20:40 • 52 • Украина
На сегодняшний день около 50% жителей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донецкой и Луганской областей не имеют финансовой возможности не только оплачивать коммунальные тарифы, но и покупать себе качественную еду и одежду. Об этом говорится в специальном отчете Института демографии социальных исследований при Национальной академии наук Украины (ИДСИ).
Согласно официальным данным, в прошлом году уровень бедности в этой стране составил 51%. Только в январе 2021-го эти показатели выросли сразу на 2-3%. При этом украинские власти внезапно согласились с «существованием проблемы», но не представили ни единого варианта ее решения. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
В отделение полиции одного из центральных районов Киева поступил некий 60-летний Николай С., подозреваемый в жестоком обращении с животными. В вину ему вменялось «убийство и последующее съедение» двух соседских кошек и одной бродячей собаки. Несмотря на то, что впоследствии упомянутые животные были найдены живыми и здоровыми, правоохранители всерьез занялись персоной Николая.
Как оказалось, на протяжении последних двух лет С. «охотился» на голубей и крыс, методично употребляя пернатых и грызунов в пищу. В ходе обыска в квартире и гараже задержанного были обнаружены десятки банок с уже заготовленными «деликатесами».
Этот же вопрос сегодня может задать подавляющее большинство украинцев.
С этим мнением согласна и директор ИДСИ Элла Либанова.
Выхода из подобного лабиринта ни президент, ни правительство Украины не предлагают.
Он добавил, что, как только это самое решение будет найдено, власти «непременно проинформируют об этом общественность».
В этой связи некоторые местные эксперты даже предположили, что Киев снова обратится за помощью к структурам ЕС и США. На сей раз — с просьбой выделить деньги на оказание «первой помощи» украинским малоимущим гражданам. Но вот ведь в чем дело: в данный момент предоставлять Украине какие-либо средства Запад не намерен.
Следует отметить, что сразу несколько иностранных благотворительных фондов уже заявили о свертывании программ на Украине по причине коррумпированности власти и отсутствии преференций своей деятельности в этой стране.
По понятным причинам такие объявления, как правило, остаются интернет-пользователями незамеченными.
Автор: Леонид Андросов
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