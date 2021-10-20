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Киев припомнил Азарову Крым. Экс-премьера обвинили в госизмене
20 октября 2021, 21:00 • 101 • Политика
Киев припомнил Николаю Азарову продление срока пребывания Черноморского флота России в Крыму. Экс-премьера Украины обвинили в госизмене.
Печорский суд Киева в среду заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который на родине проходит фигурантом по делу о госизмене.
- сообщает офис генерального прокурора Украины.
Поводом для обвинений стали одобренные Азаровым "Харьковские соглашения" - документы, продлевающие срок пребывания Черноморского флота России в Крыму на 25 лет. Прокуратура считает, что данный документ был принят "по предварительному сговору" с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем в обход Конституции. По версии обвинителей, если бы украинские власти не продлили срок пребывания Черноморского флота в Крыму, то Россия не смогла бы провести на полуострове референдум.
Досудебным расследованием по делу Азарова будет заниматься Госбюро расследований Украины.
Украинские власти ранее уже заявляли о возможности привлечения к ответственности бывших депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения", однако генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в итоге признала, что парламентарии просто выполняли волю избирателей.
Отметим, что Николай Азаров после антиконституционного госпереворота 2014 года бежал в Россию, как и свергнутый президент - Виктор Янукович. Он неоднократно отмечал, что постмайданные власти завели страну в тупик, разорвав все отношения с Москвой в угоду Западу.
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