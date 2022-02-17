Власти Украины решили добавить себе веса в международной политике и приписать заслуги в блокировании запуска газопровода, который построила Росс

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе телемарафона о локальной "победе" Украины. Он считает, что именно правительство Незалэжной "успешно" блокирует вторую нитку "Северного потока", которое приравнивается украинскими политиками к гибридному оружию.

Мы успешно блокируем гибридное газовое оружие в виде "Северного потока – 2" и будем продолжать это делать,

– заявил Шмыгаль

По его словам, таким образом Киев спасает не только свою страну, но всю Европу. При этом он не упоминает, что основные санкции и действия по воспрепятствовании ввода "Северного потока – 2" исходят от США и ЕС, Украина выступает лишь соисполнителем.

Напоминаем, что строительство газопровод уже завершено, в трубы закачан технический газ, всё готово к полноценному запуску. Задержка связана с тем, что Nord Stream 2 AG, являющий оператором в ЕС, проходит необходимую реорганизацию, что бы привести всю структуру в соответствии с законодательством Германии.

Россия неоднократно заявляла, что поставки газа в Европу коммерчески выгодно странам ЕС и откладывать запуск из-за политических интересов некоторых стран, ищущих свою выгоду, а например, Украина может потерять значительную часть своего газового транзита, нецелесообразно, сообщает РИА Новости.