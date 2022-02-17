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Киев приписал себе заслугу в "успешной" блокировке газопровода "Северный поток – 2"
17 февраля 2022, 04:30 • 143 • Политика
Власти Украины решили добавить себе веса в международной политике и приписать заслуги в блокировании запуска газопровода, который построила Росс
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе телемарафона о локальной "победе" Украины. Он считает, что именно правительство Незалэжной "успешно" блокирует вторую нитку "Северного потока", которое приравнивается украинскими политиками к гибридному оружию.
– заявил Шмыгаль
По его словам, таким образом Киев спасает не только свою страну, но всю Европу. При этом он не упоминает, что основные санкции и действия по воспрепятствовании ввода "Северного потока – 2" исходят от США и ЕС, Украина выступает лишь соисполнителем.
Напоминаем, что строительство газопровод уже завершено, в трубы закачан технический газ, всё готово к полноценному запуску. Задержка связана с тем, что Nord Stream 2 AG, являющий оператором в ЕС, проходит необходимую реорганизацию, что бы привести всю структуру в соответствии с законодательством Германии.
Россия неоднократно заявляла, что поставки газа в Европу коммерчески выгодно странам ЕС и откладывать запуск из-за политических интересов некоторых стран, ищущих свою выгоду, а например, Украина может потерять значительную часть своего газового транзита, нецелесообразно, сообщает РИА Новости.
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