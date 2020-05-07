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Киев применит "план Б" в случае срыва выборов в Донбассе

07 мая 2020, 17:10  •  55 • Политика
Фото: EPA/DAVE MUSTAINE/ТАСС
Пока украинские власти рассчитывают уладить ситуацию с мятежным регионом до осени
Возвращение Донбасса под власть Киева должно состояться в 2020 году. По крайней мере, все планы украинской администрации рассчитаны именно на это. Но, если что-то пойдет не так, у Киева готов запасной план. Об этом сообщил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.
"У нас есть и проработанный "план Б": что мы делаем, если будет так, что делаем, если будет не так", – приводит РИА "Новости" слова Ермака.
Показательной вехой станут местные выборы, которые украинские власти намерены провести 25 октября 2020 г. на всей территории страны, включая не подконтрольные им регионы. По словам Ермака, Киев сейчас все делает, чтобы выборы состоялись, например, "интенсифицирует работу" трехсторонней контактной группы.
Более того, уровень украинского представительства в группе может быть повышен, чтобы переговоры были "более результативными". Киев готов даже стать инициатором встреч переговорщиков и доминирующей стороной мирного процесса. Однако у него есть условия.
"Необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями. Нужна безопасность и только потом выборы", – подчеркивает представитель Владимира Зеленского.
Ранее украинским властям напомнили, что выборы в ДНР и ЛНР предусмотрены минскими соглашениями и "формулой Штайнмайера", с датой голосования в других частях страны они не должны увязываться. Однако в Киеве подчеркивают, что намерены действовать только по собственному плану.

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