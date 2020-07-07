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Киев пригрозил России американскими катерами: "Главное - уметь ими пользоваться"

07 июля 2020, 12:00  •  134 • Политика
Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа пригрозил России американскими катерами в Азовском море. Одновременно с этим он отметил, что "самое главное - уметь профессионально их использовать".
По словам украинского командующего, Украина сможет "обуздать" Россию в Азовском море и ограничить её действия там с помощью американских катеров Mark VI.
"Азовское море - это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли, - у них не получится", - сказал он в интервью изданию "Думская".
Он отметил, что Украина в текущем году должна получить всего 16 единиц таких катеров. Часть намерены направить в Азовское море. Он особо подчеркнул, что ракетные комплексы, находящиеся на борту катеров, очень "эффективны для этого региона".
Неижпапа отметил, что катера можно использовать и для патрулирования, и для высадки диверсантов, но есть одно "но": "самое главное - уметь профессионально их использовать", - отметил он. При этом имеют ли ВМС Украины такие навыки он не уточнил.

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