Киев пригрозил России американскими катерами: "Главное - уметь ими пользоваться"

По словам украинского командующего, Украина сможет "обуздать" Россию в Азовском море и ограничить её действия там с помощью американских катеров Mark VI.

"Азовское море - это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли, - у них не получится", - сказал он в интервью изданию "Думская".

Он отметил, что Украина в текущем году должна получить всего 16 единиц таких катеров. Часть намерены направить в Азовское море. Он особо подчеркнул, что ракетные комплексы, находящиеся на борту катеров, очень "эффективны для этого региона".

Неижпапа отметил, что катера можно использовать и для патрулирования, и для высадки диверсантов, но есть одно "но": "самое главное - уметь профессионально их использовать", - отметил он. При этом имеют ли ВМС Украины такие навыки он не уточнил.