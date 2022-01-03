Киев приготовился воровать русский газ у Европы. И не скрывает

В Киеве вновь заговорили о возможном воровстве русского газа из транзитной трубы на фоне дефицита голубого топлива и высоких цен. В этом случае "Газпром" победит окончательно, считают украинские газовики.

Бывший глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев допустил возможность несанкционированного изъятия газа из транзитной трубы. По его словам, на такой шаг Киев может пойти, если показатели потребления газа достигнут показателей февраля 2020 года. В этом случае Украина не сможет обеспечить спрос за счёт покупки газа из Европы, поскольку Евросоюз сам испытывает сильную нехватку голубого топлива. И у украинских газовиков не останется ничего другого, кроме как начать похищать русский газ, направляемый транзитом в Европу.

Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта,

- отметил Коболев в интервью, которое он дал украинским СМИ.

Украинский предприниматель также добавил, что европейские партнёры не станут возражать против разрыва контракта по транзиту, ведь действия Украины будут наносить им ущерб.

Напомним, в начале 2000-х уже были случаи воровства Украиной газа. Бывший президент страны Леонид Кучма даже пытался оправдать эту практику, заявляя, что Киев забирает себе ничтожную часть транзита - всего миллиард кубометров. Несанкционированный отбор газа стал одной из причин, по которой Россия начала разрабатывать альтернативные маршруты поставок сырья в Европу - в обход Украины.