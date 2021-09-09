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Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал

09 сентября 2021, 08:05  •  378 • Политика
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал очередную попытку Киева мстить России за Крымский мост. "Вызывает сожаление", - отметил политик желание украинских властей ввести санкции против причастных к строительству моста.
Напомним, ранее в правительстве Украины предложили Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к строительству Крымского моста. Срок рестрикций пока решили ограничить пятью годами.
Интернет-пользователи расценили желание украинских властей ввести новые санкции лишь попыткой отомстить России за строительство Крымского моста. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что "Киев не удивляет уже своей изобретательностью".
Политик обратил внимание на "безумие и мракобесие", которыми пропитана вся политика действующих властей Незалежной. Такой подход у крымчанина лишь вызывает сожаление.
Гемпель также отметил тщетность попыток Киева навредить полуострову, больше похожих на стрельбу из пушки по воробьям.
"Все их действия - все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого, - отметил политик в интервью РИА Новости. - Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить".

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