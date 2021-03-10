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Киев придумал новый план по Донбассу и ждет одобрения Москвы

10 марта 2021, 08:45  •  62 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Украине похвастались "очень серьезным шагом" в решении конфликта на юго-востоке страны
Украина нашла способ решить ситуацию в Донбассе. Киев доработал план, который придумал Берлин и Париж. Теперь Незалежная ждет, что Россия даст добро на эту стратегию. Об этом поведал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, основа плана опирается на положения минских соглашений, а также там соблюдаются международные нормы. Ермак надеется, что через пару недель план станет предметом активной дискуссии, а также его обговорят во время видеоконференции в "нормандском формате".
В чем именно заключается этот "серьезный шаг", сподвижник Зеленского рассказывать не стал, передает РИА "Новости" со ссылкой на запрещенный в РФ портал "Укринформ". При это Ермак также заявил, что если Россия откажется признать этот план, то это будет значить лишь одно – Москва не хочет прекращать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, добавляет Lenta.ru.
Ранее на Украине обвинили Россию в подготовке провокаций в Донбассе. Там заявили, что Москва якобы хочет заморозить конфликт по абхазскому сценарию.
Тем временем российские журналисты раскрыли настоящее отношения президента РФ Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на примере их встречи на "нормандском саммите" в конце 2019 года.

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