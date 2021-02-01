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Киев превратился в столицу нищих и бездомных, половина которых — из Донбасса
01 февраля 2021, 15:05 • 173 • Украина
Обещанная властями Украины реинтеграция русских жителей Донбасса провалилась, передает корреспондент ФАН. Жители Донбасса, поверившие Киеву и покинувшие родину в ходе гражданской войны, не получили ни обещанных подъемных, ни жилья, ни работы. Сейчас в Киеве, только по официальным данным, насчитывается свыше 50 тысяч лиц без определенного места жительства, из которых не менее половины — русские граждане Донбасса.
Центр Киева, особенно площадь Независимости и подземные переходы там, переполнены нищими попрошайками, многие из которых тяжело больны. В ходе локдауна, который объявлялся на Украине 8-24 января 2021 года, несколько сотен лежачих бездомных куда-то вывезли, но спустя месяц все они вернулись на привычные места обитания.
Корреспондент ФАН побеседовал с одним из таких несчастных. Им оказался луганский шахтер Юрий Богар, частный дом которого вместе с женой и детьми был уничтожен артиллеристами ВСУ в 2014 году. Богар поверил украинским пропагандистам, которые обещали, что всем жертвам гражданской войны государство выплатит в Киеве значительные подъемные, выдаст бесплатное жилье и обеспечит работой. Сейчас Богар попрошайничает возле киевских церквей и живет на улице.
— Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Где вы живете?
— Меня зовут Богар Юрий Иванович. Я сам из Луганска. Я сюда приехал в 2015 году. Я ожидал, что так лучше для меня будет. Если бы я знал, что моя семья погибнет. Спасибо людям, что они дали мне возможность такую, что я не пропал. Спасибо таким людям, как вы.
С одной стороны — мне Бог подсказал, что обращайся. Обращайся, стучи — и тебе двери откроются. Разговаривай с народом, и будет народ помогать тебе чем сможет. Потому что ты остался один, сирота. Без своих родителей, без своей жены и детей. Ладно, вы понимаете, мне тяжело. Постараюсь я выдержать. Мне хочется иногда заплакать, что их нет.
— А где вы сейчас живете?
— Я живу возле Киево-Печорской лавры, не доходя.
— На улице?
— На улице просто живу. Просто я там ночую постоянно.
— Как вы без дома остались?
— Остался я без дома из-за войны. Война началась 2013-2014 годах. Меня всего 25 дней дома не было, я работал в шахте. Супруга и дети погибли. У всех людей на глазах дом разбомбили военные ВСУ. Я же говорю — мне не хату жалко, а детей и жену. Ну, ничего, я благодарен Богу за то, что он мне не дал уйти из жизни. Он говорит мне не падать духом — старайся быть с людьми, быть вместе, люди тебя не дадут в обиду.
— Вы приехали уже после Майдана?
— Да, в 2015 году сюда приехал. В середине 2015-го.
— В Киеве стало лучше после Майдана?
— Ну как вам сказать. Если честно, не очень-то и стало лучше.
Юрий Богар показал еще несколько мест в Киеве, где традиционно собираются бомжи — переходы метро «Театральная», а также Вокзальная площадь. Там, в зале ожидания вокзала, могут находится сотни мужчин и женщин, характерно одетых и специфически пахнущих. Они сидят тихо, переговариваются шепотом, потому что иначе их выгонит охрана. Как только корреспондент ФАН достал телефон, чтобы сделать несколько фото и видео, подбежал охранник и в грубой форме потребовал убрать телефон.
Примечательно, что очень скоро украинские бомжи потеряют возможность греться на вокзалах. Уже в этом году украинские вокзалы начнут передавать в концессию (временную эксплуатацию частным компаниям). Таким образом вокзалы хотят превратить в торгово-развлекательные комплексы, где не будет места бомжам. Первыми уйдут инвесторам Центральный киевский и Винницкий вокзалы. Также в концессию уже готовят вокзалы Николаева, Днепра, Харькова и Чопа.
На выходе с вокзала корреспонденту ФАН все же удалось пообщаться с бездомным по имени Станислав. Станислав рассказал, что локдаун оказался для него настоящим испытанием, которое едва не стоило ему жизни.
За последние семь лет, прошедшие после переворота, Украина стала самой бедной страной в Европе. Неудивительно, что количество людей без определенного места жительства растет. Также за время карантина, по данным Международной организации труда, уровень безработицы в стране достиг 11%, поэтому работы для бездомных нет.
По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в ходе гражданской войны на востоке Украины погибли около 13 тысяч человек, более 3,3 тысячи из которых — мирные жители. Около девяти тысяч мирных жителей получили ранения.
По данным международного комитета Красного Креста, за время конфликта на Донбассе пропало без вести более 1,5 тысячи человек, половина из них — гражданские лица, захваченные националистами из так называемых добровольческих батальонов. В ходе конфликта войсками Украины в Донбассе было разрушено более 40 тысяч зданий, а также автомобильные дороги общего пользования, электросети, объекты железнодорожной и промышленной инфраструктуры.
Автор: Анастасия Романова из Киева специально для ФАН
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