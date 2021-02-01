Обещанная властями Украины реинтеграция русских жителей Донбасса провалилась, передает корреспондент ФАН. Жители Донбасса, поверившие Киеву и покинувшие родину в ходе гражданской войны, не получили ни обещанных подъемных, ни жилья, ни работы. Сейчас в Киеве, только по официальным данным, насчитывается свыше 50 тысяч лиц без определенного места жительства, из которых не менее половины — русские граждане Донбасса.

Центр Киева, особенно площадь Независимости и подземные переходы там, переполнены нищими попрошайками, многие из которых тяжело больны. В ходе локдауна, который объявлялся на Украине 8-24 января 2021 года, несколько сотен лежачих бездомных куда-то вывезли, но спустя месяц все они вернулись на привычные места обитания.

Корреспондент ФАН побеседовал с одним из таких несчастных. Им оказался луганский шахтер Юрий Богар, частный дом которого вместе с женой и детьми был уничтожен артиллеристами ВСУ в 2014 году. Богар поверил украинским пропагандистам, которые обещали, что всем жертвам гражданской войны государство выплатит в Киеве значительные подъемные, выдаст бесплатное жилье и обеспечит работой. Сейчас Богар попрошайничает возле киевских церквей и живет на улице.

— Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Где вы живете?

— Меня зовут Богар Юрий Иванович. Я сам из Луганска. Я сюда приехал в 2015 году. Я ожидал, что так лучше для меня будет. Если бы я знал, что моя семья погибнет. Спасибо людям, что они дали мне возможность такую, что я не пропал. Спасибо таким людям, как вы.

С одной стороны — мне Бог подсказал, что обращайся. Обращайся, стучи — и тебе двери откроются. Разговаривай с народом, и будет народ помогать тебе чем сможет. Потому что ты остался один, сирота. Без своих родителей, без своей жены и детей. Ладно, вы понимаете, мне тяжело. Постараюсь я выдержать. Мне хочется иногда заплакать, что их нет.

— А где вы сейчас живете?

— Я живу возле Киево-Печорской лавры, не доходя.

— На улице?

— На улице просто живу. Просто я там ночую постоянно.

— Как вы без дома остались?

— Остался я без дома из-за войны. Война началась 2013-2014 годах. Меня всего 25 дней дома не было, я работал в шахте. Супруга и дети погибли. У всех людей на глазах дом разбомбили военные ВСУ. Я же говорю — мне не хату жалко, а детей и жену. Ну, ничего, я благодарен Богу за то, что он мне не дал уйти из жизни. Он говорит мне не падать духом — старайся быть с людьми, быть вместе, люди тебя не дадут в обиду.

— Вы приехали уже после Майдана?

— Да, в 2015 году сюда приехал. В середине 2015-го.

— В Киеве стало лучше после Майдана?

— Ну как вам сказать. Если честно, не очень-то и стало лучше.

Юрий Богар показал еще несколько мест в Киеве, где традиционно собираются бомжи — переходы метро «Театральная», а также Вокзальная площадь. Там, в зале ожидания вокзала, могут находится сотни мужчин и женщин, характерно одетых и специфически пахнущих. Они сидят тихо, переговариваются шепотом, потому что иначе их выгонит охрана. Как только корреспондент ФАН достал телефон, чтобы сделать несколько фото и видео, подбежал охранник и в грубой форме потребовал убрать телефон.

«Снимать нельзя — начальство запрещает», — объяснил он.

Примечательно, что очень скоро украинские бомжи потеряют возможность греться на вокзалах. Уже в этом году украинские вокзалы начнут передавать в концессию (временную эксплуатацию частным компаниям). Таким образом вокзалы хотят превратить в торгово-развлекательные комплексы, где не будет места бомжам. Первыми уйдут инвесторам Центральный киевский и Винницкий вокзалы. Также в концессию уже готовят вокзалы Николаева, Днепра, Харькова и Чопа.

На выходе с вокзала корреспонденту ФАН все же удалось пообщаться с бездомным по имени Станислав. Станислав рассказал, что локдаун оказался для него настоящим испытанием, которое едва не стоило ему жизни.

«Раньше я подрабатывал. Мог купить что-то и даже переночевать в дешевом хостеле. Но этот локдаун тяжело прошел, ночевал где придется. Из здания вокзала нас выгнали. Мы с товарищем две недели жили в подвале жилого дома, но там не работало отопление — мы чуть не сдохли от холода. Государство ничего для нас не делает, хотя, когда я в Киев приехал из Донецка, обещали многое. Первое время приходил в ночлежку на Суздальской, но она платная. Правда, на вокзале тоже приходится иногда платить, чтобы не выгоняли. С меня позавчера 30 гривен потребовали за неделю. Ну и иногда бесплатно работать нужно на местных «царьков», чтобы ногами не пинали, тогда и платишь поменьше. Нам не к кому обратиться, никто не поможет. На вокзале нас тут около 500 человек ночует сейчас, но все шифруются. Помогают иногда волонтеры или неравнодушные люди. Больше никто», — рассказал Станислав.

За последние семь лет, прошедшие после переворота, Украина стала самой бедной страной в Европе. Неудивительно, что количество людей без определенного места жительства растет. Также за время карантина, по данным Международной организации труда, уровень безработицы в стране достиг 11%, поэтому работы для бездомных нет.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в ходе гражданской войны на востоке Украины погибли около 13 тысяч человек, более 3,3 тысячи из которых — мирные жители. Около девяти тысяч мирных жителей получили ранения.

По данным международного комитета Красного Креста, за время конфликта на Донбассе пропало без вести более 1,5 тысячи человек, половина из них — гражданские лица, захваченные националистами из так называемых добровольческих батальонов. В ходе конфликта войсками Украины в Донбассе было разрушено более 40 тысяч зданий, а также автомобильные дороги общего пользования, электросети, объекты железнодорожной и промышленной инфраструктуры.