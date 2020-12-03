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Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
03 декабря 2020, 09:30 • 251 • Политика
Донбасс предупредил Киев о наказании, если ВСУ попытаются пойти в наступление на ЛНР и ДНР. "Церемониться больше никто не будет", - заявил Андрей Марочко.
Если ВСУ попытаются нарушить Минские соглашения и перейти в наступление на Донбасс, ответный удар будет молниеносным. В ЛДНР есть дежурные силы и средства, которые в кратчайшие сроки готовы подавить абсолютно любые огневые провокации со стороны Вооружённых сил Украины, предупредил бывший официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, подполковник запаса Андрей Марочко.
Речь идёт о стягивании Украиной запрещённых Минскими соглашениями вооружений на позиции, откуда их можно будет быстро перебросить к огневым точкам на линии соприкосновения. В Донбассе видят в этом подготовку ВСУ к "блицкригу".
Марочко отметил, что в Донбассе готовы к такому сценарию. В случае нападения ВСУ на ЛДНР в народных республиках будет введён уровень опасности номер один, а также задействован мобилизационный резерв, который в геометрической прогрессии увеличит войска ополченцев до количества, необходимого для отпора врагу.
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