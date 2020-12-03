Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"

Если ВСУ попытаются нарушить Минские соглашения и перейти в наступление на Донбасс, ответный удар будет молниеносным. В ЛДНР есть дежурные силы и средства, которые в кратчайшие сроки готовы подавить абсолютно любые огневые провокации со стороны Вооружённых сил Украины, предупредил бывший официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, подполковник запаса Андрей Марочко.

Об этом говорил неоднократно как глава Луганской Народной Республики, так и глава Донецкой Народной Республики. Церемониться больше никто не будет, - подчеркнул он в комментарии Nation News.

Речь идёт о стягивании Украиной запрещённых Минскими соглашениями вооружений на позиции, откуда их можно будет быстро перебросить к огневым точкам на линии соприкосновения. В Донбассе видят в этом подготовку ВСУ к "блицкригу".

Марочко отметил, что в Донбассе готовы к такому сценарию. В случае нападения ВСУ на ЛДНР в народных республиках будет введён уровень опасности номер один, а также задействован мобилизационный резерв, который в геометрической прогрессии увеличит войска ополченцев до количества, необходимого для отпора врагу.