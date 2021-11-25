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Киев предложил Вашингтону вместе противостоять "игре Путина"

25 ноября 2021, 23:25  •  30 • Политика
Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Военное сотрудничество ВСУ и Пентагона укрепляет безопасность Восточной Европы, считает бригадный генерал
Усиление военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном поможет Европе противостоять России. Об этом заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов после своего визита в США.
Спич 35-летнего бригадного генерала сегодня опубликован на странице ведомства в "Фейсбуке".
"(Президент РФ Владимир) Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", – считает главный украинский разведчик.
По его словам, имеющийся ныне уровень военно-технического сотрудничества между Незалежной и Штатами "укрепляет безопасность восточноевропейского пространства", а это не менее важно, чем "другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам".
На днях пан Буданов в интервью изданию Military Times объявил, что Россия якобы готовиться напасть на соборную. "Вторжение" намечено на зиму 2022 года. И, подпевая своим старшим заокеанским товарищам, бригадный генерал писал "план" атаки на Незалежную – "агрессор" задействует воздушно-космические силы, а также артиллерию и бронетанковую технику.

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