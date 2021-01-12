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Киев предложил Путину «золотой мост» для ухода с Донбасса
12 января 2021, 17:30 • 283 • Украина
Украина предложила президенту России «золотой мост» для ухода с территории Донецкой и Луганской народных республик, «сохранив при этом своё лицо». Однако глава России Владимир Путин отказался от предложенных Киевом мер.
Об этом в интервью «Политеке» рассказал советник по информационной политике в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Арестович.
«По сути, мы предусмотрели комплекс (мер — ред.) наряду с предложениями, которые дают своего рода золотой мост Российской Федерации на уход. Притом это не просто уход, а покидание проблемного региона с сохранением лица, то есть со снятием санкций из-за конфликта на Донбассе. Это было бы замечательным выходом для всех. Однако Кремль не пошел на это», — заявил Арестович.
Так как «золотой мост» Кремль не заинтересовал, поэтому Арестович сделал вывод, что Россия не хочет выходить из переговорного процесса, но и не пытается реализовать мирные инициативы по Донбассу. По его словам, «иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут».
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