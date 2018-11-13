Киев предложил провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу

Украина предлагает провести внеочередное заседание трёхсторонней контактной группы в связи с прошедшими в Донбассе выборами, сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в ТКГ Ирина Геращенко.

«Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых выборов в Донбассе. Мы настаиваем на трёхстороннем формате переговоров с участием Украины, России и ОБСЕ», — написала Геращенко в Facebook.

По её словам, ОБСЕ уже поддержала инициативу и готова в любой момент собрать заседание.

11 ноября состоялись выборы глав и депутатов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По последним данным, победу одержали временно исполняющие обязанности главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник.