Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил требование Ляшко включить отопление в украинских городах
Расслабляться рано
Вашингтон пригрозил сторонникам «Северного потока - 2» в ЕС «множеством инструме...
На Украине оценили возможность проведения учений НАТО в Азовском море
Главная / Украина

Киев предложил провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу

13 ноября 2018, 16:09  •  143 • Украина
Украина предлагает провести внеочередное заседание трёхсторонней контактной группы в связи с прошедшими в Донбассе выборами, сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в ТКГ Ирина Геращенко.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых выборов в Донбассе. Мы настаиваем на трёхстороннем формате переговоров с участием Украины, России и ОБСЕ», — написала Геращенко в Facebook.

По её словам, ОБСЕ уже поддержала инициативу и готова в любой момент собрать заседание.

11 ноября состоялись выборы глав и депутатов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По последним данным, победу одержали временно исполняющие обязанности главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

143
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 16:09
Киев предложил провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу
12 ноября 2018, 20:39
Эксперт оценил позицию СПЦ по действиям Константинополя на Украине
12 ноября 2018, 23:54
Эксперт оценил заявление Киева о противодействии «Северному потоку — 2»

13 ноября 2018, 16:24
Африканским проблемам – африканское решение
12 ноября 2018, 20:39
«Это только первый звоночек»: жители Кривого Рога подожгли шины из-за отсутствия отопления
13 ноября 2018, 03:09
«Никто не заставлял брать долги»: кто виноват в повышении тарифов на газ на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
11 ноября 2018, 01:54
«Рукзит»: Россия может уйти по-английски
10 ноября 2018, 02:28
В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.