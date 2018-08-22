Киев предложил обменять двух россиян на военнослужащих ВСУ

Украинская сторона на переговорах в Минске выступила с предложением обменять двух россиян на военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

«Украинская сторона готова в виде исключения помиловать двух граждан Российской Федерации, имеющих проблемы со здоровьем, и передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которых более трёх лет незаконно удерживают в Донбассе», — написала она в Facebook.

Ранее Геращенко заявила о готовности Киева к компромиссам по вопросу обмена пленными в Донбассе.

В конце декабря 2017 года на юго-востоке Украины состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными.