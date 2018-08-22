Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гражданин России задержан в Берлине: 31-летнего мужчину подозревают в подготовке...
Путин заявил, что РФ вынуждена реагировать на появление элементов ПРО США у свои...
В Донбассе введут особый контроль за «школьным перемирием»
Хочешь мира - готовься к «Талибану»: США саботируют попытки России запустить пер...
Главная / Украина

Киев предложил обменять двух россиян на военнослужащих ВСУ

22 августа 2018, 18:54  •  29 • Украина
Украинская сторона на переговорах в Минске выступила с предложением обменять двух россиян на военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
 
© Ministry of Defense of Ukraine
 

«Украинская сторона готова в виде исключения помиловать двух граждан Российской Федерации, имеющих проблемы со здоровьем, и передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которых более трёх лет незаконно удерживают в Донбассе», — написала она в Facebook.

Ранее Геращенко заявила о готовности Киева к компромиссам по вопросу обмена пленными в Донбассе.

В конце декабря 2017 года на юго-востоке Украины состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

29
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 15:39
Эксперт оценил заявление Порошенко о ключе от мира на Украине
22 августа 2018, 12:24
Порошенко рассказал, где находится ключ от мира на Украине
21 августа 2018, 23:24
Компания-судовладелец назвала повод для задержания танкера «Механик Погодин»

22 августа 2018, 15:54
Одобрять транскаспийские проекты будут экологи пяти стран
22 августа 2018, 18:54
На Украине не исключили возможности «негативных действий» в ряде регионов после выборов
22 августа 2018, 18:54
Киев предложил обменять двух россиян на военнослужащих ВСУ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
21 августа 2018, 02:40
Cxвaтка биороботов
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
21 августа 2018, 04:09
В Сети ответили Ходорковскому, который посмеялся над Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.