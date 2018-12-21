Киев предложил обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19»

Киев предлагает провести обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19». Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По её словам, украинская сторона направила соответствующее предложение ОБСЕ.

«Мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратиста в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях», — написала Геращенко в Facebook.

Обсудить инициативу предложено 27 декабря в формате видеоконференции, а освободить удерживаемых — 5 января.

Ранее Киев предложил обменять 89 россиян на 42 украинца.

Также сообщалось, что самопровозглашённая Луганская народная республика передала Киеву 42 заключённых для дальнейшего отбывания наказания.