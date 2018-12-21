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Киев предложил обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19»
21 декабря 2018, 14:24 • 46 • Украина
Киев предлагает провести обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19». Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
РИА Новости
По её словам, украинская сторона направила соответствующее предложение ОБСЕ.
«Мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратиста в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях», — написала Геращенко в Facebook.
Обсудить инициативу предложено 27 декабря в формате видеоконференции, а освободить удерживаемых — 5 января.
Ранее Киев предложил обменять 89 россиян на 42 украинца.
Также сообщалось, что самопровозглашённая Луганская народная республика передала Киеву 42 заключённых для дальнейшего отбывания наказания.
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