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Киев предложил обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19»

21 декабря 2018, 14:24  •  46 • Украина
Киев предлагает провести обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19». Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
 
РИА Новости
 

По её словам, украинская сторона направила соответствующее предложение ОБСЕ.

«Мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратиста в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях», — написала Геращенко в Facebook.

Обсудить инициативу предложено 27 декабря в формате видеоконференции, а освободить удерживаемых — 5 января. 

Ранее Киев предложил обменять 89 россиян на 42 украинца.

Также сообщалось, что самопровозглашённая Луганская народная республика передала Киеву 42 заключённых для дальнейшего отбывания наказания.

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