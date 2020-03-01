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Киев предлагает провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте

01 марта 2020, 18:54  •  10 • Украина

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Украина надеется провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте текущего года. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в Минске.

"Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в "нормандской формате", - сказано в сообщении офиса украинского президента.

В нем отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", что обсуждалось на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре прошлого года в Париже.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское". Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 76 человек и получили 124. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил 18 февраля, что Киев планирует провести очередной большой обмен пленными с республиками Донбасса до следующей встречи лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) в апреле.

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