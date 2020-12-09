Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

Киев позволил Вашингтону уничтожить промышленность Украины ради вреда Москве - Sohu

09 декабря 2020, 10:20  •  213 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Китайские аналитики оценили влияние США на сорванную сделку по "Мотор Сич"
Стремясь угодить Вашингтону, Киев своими руками уничтожает последний шанс украинской промышленности остаться на плаву. Производители Незалежной уже лишились основного рынка сбыта – российского. Теперь им запрещают заключать сделки и с партнерами России. При этом западные страны не спешат покупать украинскую продукцию.
Украинская компания "Мотор Сич" широко известна своими силовыми установками для авиатехники. Технологии, доставшиеся ей после распада СССР, позволили выйти на мировой рынок. Но больше всего ее продукция была востребована в России. Поэтому после 2014 г., когда Киев запретил поставку двигателей в РФ, компания сильно просела в экономическом плане.
Спасти ситуацию смогли китайские инвесторы. С 2016 г. они вложили сотни миллионов долларов в это предприятие. Но когда в распоряжении китайцев оказалось чуть больше половины акций "Мотор Сич", Киев наложил запрет на сделку. В итоге китайские инвесторы понесли огромные убытки, но и украинское предприятие лишилось и рынка сбыта, и денег.
"Сделка по продаже "Мотор Сич" не состоялась из-за вмешательства США, которые не хотели допустить, чтобы важнейшие технологии попали в руки Китая",
– приводит "ПолитРоссия" мнение китайских аналитиков издания Sohu. Причем, по их оценке, больше всего США беспокоит, что сделка Украины и КНР позволит России вновь получать двигатели "Мотор Сич" для своих самолетов и вертолетов.
"Для Киева оказалось важнее навредить Москве, чем помочь восстановлению своего предприятия",
– отмечают эксперты. По их оценке, для "Мотор Сич" эти политические разборки грозят крахом. Без иностранных инвестиций компания не выживет. При этом урон нанесен и деловой репутации Украины в целом. Отмыться от этого скандала Незалежной будет сложно.
Ранее стало известно, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" решили взыскать с Украины убытки в размере 3,5 млрд долларов через международный арбитраж.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



213
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
09 декабря 2020, 06:40
Святотатство на камеру: Азербайджанцы сняли на видео спиливание православных крестов в Карабахе
09 декабря 2020, 02:05
Политолог: Украине нужны не системы Patriot, а американские памперсы
09 декабря 2020, 00:15
Президент Венесуэлы сделал заявление о покушении на него: "Источник в разведке сообщил…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты ...
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили&...
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
05 декабря 2020, 03:40
Глава форума в Давосе глобалист Клаус Шваб и его планы "упразднить человека"
05 декабря 2020, 17:25
Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский
03 декабря 2020, 14:05
Запад будет помогать народным республикам напрямую, минуя Украину
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.