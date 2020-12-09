Киев позволил Вашингтону уничтожить промышленность Украины ради вреда Москве - Sohu

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Китайские аналитики оценили влияние США на сорванную сделку по "Мотор Сич"

Стремясь угодить Вашингтону, Киев своими руками уничтожает последний шанс украинской промышленности остаться на плаву. Производители Незалежной уже лишились основного рынка сбыта – российского. Теперь им запрещают заключать сделки и с партнерами России. При этом западные страны не спешат покупать украинскую продукцию.

Украинская компания "Мотор Сич" широко известна своими силовыми установками для авиатехники. Технологии, доставшиеся ей после распада СССР, позволили выйти на мировой рынок. Но больше всего ее продукция была востребована в России. Поэтому после 2014 г., когда Киев запретил поставку двигателей в РФ, компания сильно просела в экономическом плане.

Спасти ситуацию смогли китайские инвесторы. С 2016 г. они вложили сотни миллионов долларов в это предприятие. Но когда в распоряжении китайцев оказалось чуть больше половины акций "Мотор Сич", Киев наложил запрет на сделку. В итоге китайские инвесторы понесли огромные убытки, но и украинское предприятие лишилось и рынка сбыта, и денег.

"Сделка по продаже "Мотор Сич" не состоялась из-за вмешательства США, которые не хотели допустить, чтобы важнейшие технологии попали в руки Китая",

– приводит "ПолитРоссия" мнение китайских аналитиков издания Sohu. Причем, по их оценке, больше всего США беспокоит, что сделка Украины и КНР позволит России вновь получать двигатели "Мотор Сич" для своих самолетов и вертолетов.

"Для Киева оказалось важнее навредить Москве, чем помочь восстановлению своего предприятия",

– отмечают эксперты. По их оценке, для "Мотор Сич" эти политические разборки грозят крахом. Без иностранных инвестиций компания не выживет. При этом урон нанесен и деловой репутации Украины в целом. Отмыться от этого скандала Незалежной будет сложно.

Ранее стало известно, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" решили взыскать с Украины убытки в размере 3,5 млрд долларов через международный арбитраж.