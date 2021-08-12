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Киев пожаловался в Гаагу на Москву за "разрушения" культурного наследия в Крыму

12 августа 2021, 17:10  •  20 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежная собрала некие доказательства разрухи и присвоения Россией исторических объектов
Киевский режим обвинил Россию в военных преступлениях против культурного наследия в Крыму. Соответствующее информационное сообщение в Международный уголовный суд (МУС) в Гаагу направила генеральная прокуратура Украины. Об этом написала глава ведомства Ирина Венедиктова в "Фейсбук".
По ее словам, украинская сторона собрала доказательства "широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия", среди которых числится Херсонес Таврический, Ханский дворец в Бахчисарае и Крымская астрофизическая обсерватория. Власти Незалежной утверждают, что десятки объектов культурного наследия якобы уничтожены во время строительства трассы "Таврида" и Крымского моста.
"Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда", – резюмировала пани Венедиктова.
Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров очень жестко высказался насчет предстоящего саммита "Крымская платформа", с помощью которого постмайданное руководство сборной пытается объединить международные усилия по "возвращению" полуострова под юрисдикцию Киева. Российский министр данное мероприятие назвал "очередным шабашем".
Кроме того, выступая в рамках арт-кластера "Таврида", Сергей Викторович отреагировал на недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма российской территорией. Глава дипведомства напомнил бацьке, о заключенном Минском и Москвой в 1999 году договоре о Союзном государстве.

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