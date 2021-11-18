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Киев пожаловался на публикацию Москвой переписки Лаврова по Донбассу
18 ноября 2021, 16:20 • 158 • Политика
Глава МИД Украины заручился поддержкой коллег из Франции и Германии не дать РФ уничтожить нормандский формат "чужими руками"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на публикацию МИД РФ переписки шефа российской дипломатии Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Представитель киевского режима обвинил Москву в том, что она, таким образом, "добивает нормандский формат".
По его признанию, он бы хотел на сей счет "пошутить и потроллить", однако в сложившейся ситуации не видит ничего хорошего.
"Россия своими действиями просто добивает нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. Но и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе", – цитирует РИА "Новости" пана Кулебу.
Украинец заметил, что договорился с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом не предоставить Москве такой роскоши, как уничтожение нормандского формата "чужими руками". Т.е., надо полагать, пан Кулеба открытым текстом предупредил, что если он и будет уничтожен, то только руками постмайданных вождей.
Накануне Смоленская площадь совершила редкий для отечественного внешнеполитического ведомства шаг – обнародовала дипломатическую переписку Лаврова с Ле Дрианом и Маасом. Свое решение наш МИД объяснил тем фактом, что в последнее время Западом регулярно искажаются позиция Москвы, ее роль в урегулировании внутриукраинского кризиса и подходы к проведению возможной встречи в нормандском формате на уровне глав министерств.
Как заявила сегодня директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, публикация данной переписки не была направлена на саботаж и какую-либо блокаду переговоров и решения проблем внутри Незалежной.
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